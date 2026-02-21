منظمة الصحة العالمية: 69 قـ.تيلاً في هجمات على المرافق الصحية بالسودان

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف المرافق الصحية في السودان، محذرًا من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار الاعتداءات.

وأوضح جيبريسوس، في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، أنه تم تسجيل خمس هجمات على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية عام 2026، أسفرت عن مقتل 69 شخصًا وإصابة 49 آخرين.

وأشار إلى أن أحدث الهجمات وقعت في 15 فبراير الجاري، واستهدفت مستشفى المزموم بولاية سنار جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مرضى وإصابة سبعة أشخاص، بينهم أحد العاملين في القطاع الصحي.

وأكد مدير عام المنظمة ضرورة حماية المرافق الصحية ومعداتها والعاملين فيها والمرضى، مشددًا على أن السلام في السودان بات مطلبًا ملحًا في ظل استمرار النزاع وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وكانت شبكة أطباء السودان أعلنت، الاثنين الماضي، أن قوات الدعم السريع استهدفت المستشفى باستخدام طائرة مسيّرة، معتبرة أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها، ومحمّلة قيادة الدعم السريع المسئولية الكاملة عن الواقعة.

