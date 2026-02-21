قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: مشاركة مصر في اجتماع مجلس السلام بواشنطن يعزز مساعي وقف الحرب في غزة

مدحت الكمار
مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن مشاركة مصر في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بالعاصمة الأمريكية واشنطن تمثل خطوة مهمة تعكس حجم التأثير السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به الدولة المصرية على المستوى الدولي، ودورها المحوري في دعم جهود إحلال السلام والاستقرار، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الكمار، في تصريح اليوم. أن تمثيل مصر في هذا المحفل الدولي المهم، من خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس إدراك القوى الدولية الكبرى أن القاهرة تمثل ركيزة أساسية في أي تحرك جاد يستهدف احتواء الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة، التي تتطلب تحركاً دولياً مسؤولاً يستند إلى رؤية متوازنة وعادلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية تاريخية وقومية في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تبذل جهوداً مكثفة على الصعيدين السياسي والإنساني، سواء عبر تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار، أو من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستقبال الجرحى والمصابين، في موقف يعكس التزام مصر الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف مدحت الكمار أن، مشاركة مصر في "مجلس السلام" تمثل فرصة مهمة لنقل الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وحماية المدنيين، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد بالقوة، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال صوتاً قوياً يدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد نائب القليوبية. أن التحركات المصرية المتواصلة على الساحة الدولية تؤكد أن القاهرة تتحرك وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل، والحفاظ على استقرار المنطقة، ومنع اتساع دائرة الصراع، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بات يقدر جيداً أهمية الدور المصري باعتباره عامل توازن رئيسي في المنطقة.

أكد مدحت الكمار أن مصر ستواصل القيام بدورها الوطني والقومي بكل قوة ومسؤولية، انطلاقاً من ثوابتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على حماية الأمن القومي العربي، والعمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى حلول عادلة ومستدامة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتفتح الطريق أمام تحقيق السلام المنشود.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار نواب

