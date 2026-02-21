أنت مجنون.. علقة موت من غادة عبد الرازق لرامز جلال بعد اكتتشاف مقلب ليفل الوحش

وقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .



وقامت غادة عبد الرازق بتوجيه “علقة موت “ لرامز جلال فور علمها بتعرضها لمقلب “ رامز ليفل الوحش ”، قائلة:” أنت مجنون”

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة وتتعرض لمواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربها بمدفع المياه.



ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتها بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .