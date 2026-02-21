وقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

وقال رامز جلال عن غادة عبد الرازق:"دي عاملة رجيم الهوا دي مبقتش غادة عبد الرازق دي بقت عبد الرازق".

وأضاف رامز جلال:"منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق".



تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة وتتعرض لمواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة لها وفي حالة عدم الرد يقوم بضربها بمدفع المياه.



ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .