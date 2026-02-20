تعليق ساخر من هنا الزاهد بعد ظهورها مع رامز جلال

حلت الفنانة هنا الزاهد على برنامج “رامز ليفيل الوحش”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

وعلقت هنا الزاهد تعليق ساخر كأول تعليق لها بعد ظهورها مع رامز جلال مشاركة صورة قبل و بعد البرنامج قائلة :"قبل و بعد رامز "وأضافت ايموجي بكاء .

وتدور أحداث المقلب حول دخول الضيوف في عدة أماكن ضيقة يتعرضون فيها إلى مواقف صعبة كالرش بالمياه والتعرض للصعق الكهربائي.

وأثار الموسم الجديد من برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال حالة واسعة من الجدل، بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن النجم الأعلى أجرا مقابل الظهور في حلقة واحدة.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن البرنامج الذي يحمل اسم رامز ليفل الوحش ويعرض خلال موسم رمضان، استقطب عددًا من نجوم الفن والرياضة، وسط تكهنات بأرقام مالية وُصفت بأنها “خرافية”.