صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر رابع ليلة في رمضان.. بث مباشر
سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
مائدة الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر.. صورة جامعة لأبناء قارات العالم
شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية
اشتباك بين مقاتلات أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر | تفاصيل
السيطرة على حريق مخلفات كاوتش أعلى عقار في بنها دون خسائر بشرية
نجيب ساويرس: إيدي سايبة وأنسي أخويا إيده ناشفة في الفلوس
رامز جلال عن هنا الزاهد: عندها 22 مليون فولوز لو طلقتهم على طليقها هياكلوه
مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يضع آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين
فضل شهر رمضان.. 5 خصائص عظيمة اختصه الله بها دون سائر الشهور
بعد شكوى الأهلي.. كاف يصدم الجيش الملكي المغربي بتقرير مراقب المباراة
أسرة المجني عليه في واقعة الخرطوش بباسوس: مش هنسيب حقهم ونطالب بمحاسبة المتورطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحدث مطلقات الوسط الفني.. رامز جلال يسخر من هنا الزاهد في ليفل الوحش

محمد بدران   -  
علا محمد

وقعت الفنانة هنا الزاهد، ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يعرض على شاشة قناة "إم بي سي مصر".

وقال رامز جلال فى مقدمة الحلقة موجها حديثه لـ هنا الزاهد: "نجمتنا النهاردة هى أحدث مطلقات الوسط الفني، واللي بيزن على ودانها واحد بيغني، وفضايحهم تناولتها المواقع، والبنت البريئة وقعت ضحية، وبقولها متعمليش الغلطة دي تاني وابعدي عن نجوم الغناء"

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب في عدد من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الدول العربية، ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 5:50 مساءً، بالتزامن مع أذان المغرب، عبر قناة MBC مصر.

برنامج رامز ليلفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألوان مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

