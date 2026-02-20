أحدث مطلقات الوسط الفني.. رامز جلال يسخر من هنا الزاهد في ليفل الوحش

وقعت الفنانة هنا الزاهد، ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش" الذي يعرض على شاشة قناة "إم بي سي مصر".

وقال رامز جلال فى مقدمة الحلقة موجها حديثه لـ هنا الزاهد: "نجمتنا النهاردة هى أحدث مطلقات الوسط الفني، واللي بيزن على ودانها واحد بيغني، وفضايحهم تناولتها المواقع، والبنت البريئة وقعت ضحية، وبقولها متعمليش الغلطة دي تاني وابعدي عن نجوم الغناء"

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب في عدد من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الدول العربية، ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 5:50 مساءً، بالتزامن مع أذان المغرب، عبر قناة MBC مصر.

برنامج رامز ليلفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألوان مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.