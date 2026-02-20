غادة عبد الرازق: كتابة المسلسلات فقدت روحها.. وأرفض صياغة العمل على مقاس النجم

أبدت الفنانة غادة عبد الرازق تحفظها على التحولات التي طرأت على صناعة الدراما في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن آلية كتابة المسلسلات لم تعد كما كانت في الماضي، وأن هذا التغيير أثّر على جودة الأعمال وروحها الفنية.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري» عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أن الكاتب في السابق كان ينتهي من كتابة عمله بإخلاص كاملا، ثم يعرضه على النجم أو شركة الإنتاج، فيختار الفنان الدور الذي يشعر أنه يناديه.

البدء في كتابة الحلقات

وأضافت أن الوضع تغير حاليًا، إذ أصبح الكاتب ينتظر معرفة اسم النجم قبل البدء في كتابة الحلقات، وهو ما وصفته بالأمر المرفوض؛ لأنه يحوّل العمل إلى مشروع مفصل على مقاس شخص بعينه، بدلًا من أن يكون نصًا متكاملًا يبحث عن بطله.

تصوير المسلسل بالتزامن مع عرضه

وأشارت إلى أن هذه الآلية تؤدي في كثير من الأحيان إلى المطّ والتطويل، خاصة مع تصوير المسلسل بالتزامن مع عرضه؛ ما يضع فريق العمل تحت ضغط مستمر ويؤثر على البناء الدرامي.

وأكدت أن الأصل هو وجود وقت كافٍ للكتابة، يمتد لعام كامل إن لزم الأمر، ثم إجراء تعديلات محدودة قبل التنفيذ، لا أن يُكتب العمل بالكامل خصيصًا لنجم بعينه.

الضمان الحقيقي لنجاح أي عمل

وشددت على ضرورة العودة إلى «الكتابة المخلصة» التي تضع الفكرة أولًا، معتبرة أن احترام النص؛ هو الضمان الحقيقي لنجاح أي عمل درامي واستمراره في ذاكرة الجمهور.