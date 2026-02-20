عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج حبر سري عبر قناة القاهرة والناس الفضائية، وتحدثت عن حياتها الفنية والشخصية.

وخلال الحلقة، تحدثت غادة عبد الرازق، عن دورها في فيلم حين ميسرة، وإمكانية تقديم دور مماثل أم لا، قائلة: «مكانتي وسني ما يسمحوش بتقديم دور المثلية الجنسية مرة تانية بعد فيلم "حين ميسرة".. دلوقتي عندي أحفاد ولازم أحترمهم».

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

وكان أحدث أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، الفنية هو مشاركتها في بطولة فيلم أحمد وأحمد، مع الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، والذي تم عرضه في الموسم الصيفي لعام 2025.

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي،جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

تبدأ احداث العمل حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب عمه (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر عمه الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.

كما قدمت غادة عبد الرازق، مسلسل شباب إمرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2025.

مسلسل “شباب امرأة”، من بطولة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من: “محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، وغيرهم الكثير من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن”.