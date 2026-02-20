قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج حبر سري عبر قناة القاهرة والناس الفضائية، وتحدثت عن حياتها الفنية والشخصية. 

وخلال الحلقة، تحدثت غادة عبد الرازق، عن دورها في فيلم حين ميسرة، وإمكانية تقديم دور مماثل أم لا، قائلة: «مكانتي وسني ما يسمحوش بتقديم دور المثلية الجنسية مرة تانية بعد فيلم "حين ميسرة".. دلوقتي عندي أحفاد ولازم أحترمهم». 

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

وكان أحدث أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، الفنية هو مشاركتها في بطولة فيلم أحمد وأحمد، مع الفنانين أحمد السقا وأحمد فهمي، والذي تم عرضه في الموسم الصيفي لعام 2025. 

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي،جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

تبدأ احداث العمل حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب عمه (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر عمه الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة. 

كما قدمت غادة عبد الرازق، مسلسل شباب إمرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2025. 

مسلسل “شباب امرأة”، من بطولة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من: “محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، وغيرهم الكثير من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن”.

غادة عبد الرازق أعمال غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس لأولاده: حافظوا على علاقتكم الحلوة بربنا إلى الأبد

نجيب ساويرس

ساويرس: من غير فلوس شخصيتي مكنتش هتتغير.. بس عطائي كان هيقل

ساويرس

ساويرس: تواصلت مع حكومتي اليونان وإيطاليا لتنفيذ فكرة جزيرة اللاجئين.. ومحصلش

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد