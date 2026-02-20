قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

قال شقيق صاحب الفيديو المتداول بشأن واقعة إطلاق أعيرة خرطوش على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، إن الحادث وقع أثناء عودتهما من صلاة العشاء، حيث فوجئا بعدد من الأشخاص أطلقوا عليهما النار وفروا هاربين.


وأوضح أن المتهمين على حد قوله من العناصر الإجرامية، ويقيمون بأسماء غير حقيقية، مؤكدًا أنهم ارتكبوا الواقعة ثم لاذوا بالفرار، وأن تلك الواقعة ليست الأولى فهم معهود لهم بذلك.


وأضاف، أن شقيقه أُصيب بطلقات خرطوش في جسده، فيما أُصيب نجله بطلق في القدم، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.
وأشار، إلى أن الطفل يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل داخل مستشفى معهد ناصر، مطالبًا المسؤولين بالتدخل العاجل لمساعدته وإنقاذ قدمه، مؤكدًا أن الطفل لا ذنب له فيما حدث ، مشيرا ال  أنه تم تحرير محضر إثبات حالة داخل مستشفى ناصر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وتفحص الأجهزة الأمنية بالقليوبية تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر بصحبته صغير وذلك باستخدام سلاح ناري وبيضاء ما أسفر عنه إصابة الأخير وسط مزاعم حدوث الواقعة في باسوس بالقليوبية.
تعود تفاصيل الواقعة حينما تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين أحدهما ممسكًا بسلاح ناري "خرطوش" والآخر بحوزته سلاح أبيض.
وقام المتهمين باستخدام تلك الأسلحة في الاعتداء على شخص ونجله وسط صرخات للصغير خشية الموقف ومحاولات من والده للذود عنه لعدم إصابته بمكروه جراء الأعيرة النارية التي اطلقها أحد مرتكبو الواقعة عليهم، كما أقدموا على الفرار هاربين بعد إصابة الأخير بجروح، وسط مزاعم حدوثها في باسوس بالقليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية القناطر الخيرية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

