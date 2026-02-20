تكثيف الجهود لضمان صرف المنحة الإضافية عبر البطاقات التموين بالقليوبية

تواصل مديرية تموين القليوبية والإدارات الخارجية التابعة لها المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان انتظام عمليات صرف المنحة الإضافية للمواطنين دون معوقات عبر البطاقات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.



وتصرف المنحة بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك لمدة شهرين (مارس وأبريل)، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، من خلال نحو 40 ألف منفذ تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ كاري أون، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين.



وفي هذا السياق، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية مدير المديرية، لتتولى المتابعة الميدانية المستمرة، والتواجد الدائم بشركات الجملة ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، للاطمئنان على توافر كافة السلع وضمان انتظام عمليات صرف المنحة الإضافية، ورصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.



ويذكر أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.



وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المتابعة الميدانية مستمرة يوميا لضمان تلبية احتياجات المواطنين المستحقين، والتأكد من انتظام عمليات الصرف بكافة المنافذ واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي معوقات قد تعيق التنفيذ.