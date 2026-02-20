قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
محافظات

تكثيف الجهود لضمان صرف المنحة الإضافية عبر البطاقات التموين بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

تواصل مديرية تموين القليوبية والإدارات الخارجية التابعة لها المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان انتظام عمليات صرف المنحة الإضافية للمواطنين دون معوقات عبر البطاقات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.


وتصرف المنحة بقيمة 400 جنيه شهريا لكل بطاقة تموينية مستحقة، وذلك لمدة شهرين (مارس وأبريل)، بما يغطي نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ، من خلال نحو 40 ألف منفذ تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ كاري أون، ومنافذ جمعيتي، وبدالي التموين.


وفي هذا السياق، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية برئاسة الدكتور  تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية مدير المديرية، لتتولى المتابعة الميدانية المستمرة، والتواجد الدائم بشركات الجملة ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، للاطمئنان على توافر كافة السلع وضمان انتظام عمليات صرف المنحة الإضافية، ورصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.


ويذكر أن صرف المنحة الإضافية يتم بالتوازي مع استمرار صرف الدعم التمويني الشهري المعتاد، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.


وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية  أن المتابعة الميدانية مستمرة يوميا لضمان تلبية احتياجات المواطنين المستحقين، والتأكد من انتظام عمليات الصرف بكافة المنافذ واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي معوقات قد تعيق التنفيذ.

القليوبية تموين محافظة القليوبية البطاقات التموينية المنح التموينية

