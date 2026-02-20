قبل مواجهة الزمالك وحرس الحدود ..إعلامي:المباراة مش هزار.. اكسبوا يا أبطال

وجة الاعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود اليوم الجمعة في اطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

و كتب مينا ماهر : المباره مش هزار.. اكسبوا يا أبطال .

يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الجمعة في اطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الجمعة في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الزمالك وصافة جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة عقب خوض 15 مباراة،

بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة.