لاعب الزمالك السابق يتغنى بـ إمام عاشور

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق بأداء إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مباراة الجونة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يفوز علي الجونة نجم الماتش وكل ماتش امام عاشور عاشور عاشور عاشور”.

وحرص إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير، عقب الفوز على الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" فيديو مصور لإمام عاشور قائلا: "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وجميع اللاعبين على تحقيق المكسب أمام الجونة وإن شاء الله نواصل الانتصارات وننتظركم في المباريات القادمة".

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.