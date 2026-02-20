قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان
بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق يتغنى بـ إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق بأداء إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مباراة الجونة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يفوز علي الجونة نجم الماتش وكل ماتش امام عاشور عاشور عاشور عاشور”.

وحرص إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير، عقب الفوز على الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" فيديو مصور لإمام عاشور قائلا: "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وجميع اللاعبين على تحقيق المكسب أمام الجونة وإن شاء الله نواصل الانتصارات وننتظركم في المباريات القادمة".

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

إمام عاشور الأهلي أحمد دويدار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حادثة بورسعيد الإسماعيلية

مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص

ترشيحاتنا

امام عاشور و شقيقه

بارك الله في عمرك يا روحي.. شقيق إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده

سيف زاهر

سيف زاهر يتغنى بلاعب الأهلي: الأفضل في ميركاتو يناير

مهيب عبد الهادي

بعد فوز الأهلي على الجونة.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد