طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون



أفادت هيئة البث الإسرائيلية بهبوط طائرة سرية تابعة لوحدة العمليات الخاصة الأمريكية في مطار بن جوريون أمس.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط موجة تصعيد هي الأعنف منذ سنوات، مع تسارع وتيرة التحركات العسكرية في منطقة الخليج وتصاعد الخطاب المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع تعثر المسار الدبلوماسي وتراجع فرص التهدئة رغم الجهود التي تُبذل في عواصم مؤثرة مثل جنيف وإسطنبول ، تتسع فجوة الثقة بين الأطراف المعنية، بينما تتزايد المؤشرات الميدانية التي تنذر بإمكانية انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مفتوحة قد تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي.

ويأتي ذلك في وقت تتداخل فيه ملفات شائكة، من أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، إلى مستقبل الاتفاقات النووية، مرورًا بحسابات الردع المتبادل وشبكة التحالفات الإقليمية والدولية التي تعيد ترتيب أوراقها تحسبًا لأي سيناريو طارئ.