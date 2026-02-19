لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إنه لو لم يكن نجل حمادة إمام أسطورة القلعة البيضاء الراحل ، لكان بإمكانه اللعب في صفوف الأهلي.

وقال حازم إمام، في تصريحات لـ«راديو أون سبورت»: "وعن إمكانية اللعب بقميص الأهلي، قال حازم إمام:"لو كنت لاعبًا عاديًا وليس حازم إمام نجل حمادة إمام، لكنت أحببت اللعب في صفوف الأهلي".

واضاف:" أي لاعب يتمنى التواجد في الأهلي، فاللعب لأحد أكبر الأندية أمر طبيعي ومشروع".

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره حرس الحدود بالجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وحرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة، وتنقل قناة أون سبورت المباراة، مع ستوديو تحليلى للقاء.