حازم إمام يكشف كواليس علاقته بـ صالح سليم وتأثيره في الأهلي

روى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، ذكرياته مع صالح سليم أسطورة الأهلي السابق والرئيس التاريخيّ وتأثيره الكبير داخل القلعة الحمراء.

وقال حازم إمام، في تصريحات لـ«راديو أون سبورت»: "كنت أتمنى أن أراه أكثر من ذلك”، مضيفًا: "تواجد صالح سليم في حياتي خلال فترة لعبي، لكنه كان بالفعل شخصية قوية، وكنت أتمنى أن أتابع عن قرب أسلوب تعامله مع اللاعبين".

وتابع: "الكابتن صالح سليم من الشخصيات التي تركت بصمة واضحة على النادي الأهلي ككل، ولا يزال اسمه حاضرًا في أذهان الجميع لما يتمتع به من شخصية فريدة ومؤثرة"

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره حرس الحدود بالجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وحرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة، وتنقل قناة أون سبورت المباراة، مع ستوديو تحليلى للقاء.