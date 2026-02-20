قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء الخميسي: داليا مصطفى قالتلي "إوعي تتنازلي عن جوزك"
يجوز إخراجها من أول رمضان.. تعرف على مقدار زكاة الفطر لعام 2026
لقاء الخميسي: لو رجع بيا الزمن مش هتردد لحظة في الزواج من عبد المنصف
إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب
الحلقة الثانية من مسلسل توابع.. طارق يطلب من أسماء أبو اليزيد مساعدة نجله
أنا غلطت في حقه .. لقاء الخميسي تفاجئ الجمهور بتصريح مثير عن أوسا
لقاء الخميسي: نجمة شهيرة حاربتني في بدايتي ونور الشريف أنقذني
تنبيه للمصنعين والتجار | عقوبات صارمة على استخدام مؤشرات جغرافية مضللة
سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل اتنين غيرنا
عزازي يخطط لإقناع منصور بأن "علي كلاي" ابنه في الحلقة الثانية
3 ركائز اساسية لتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في مصر.. وزير الاتصالات يوضح
رياضة

إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب

كامويش
كامويش
محمد بدران   -  
منار نور

علق الإعلامي أمير هشام علي فوز النادي الأهلي على نظيره الجونة بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "بالعمري مكسب الأهلي الكبير ونجم المباراة ما شاء الله دفاعياً وهجومياً متميز، التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره على حساب جراديشار لازم يتحاسب، بن شرقي في رأيي ممكن يكون حل كويس لأزمة الهجوم، إمام عاشور خارج التقييم الفني ومحمد هاني رائع."

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

كامويش الاهلي اداء كامويش

