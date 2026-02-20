إعلامي: التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره لازم يتحاسب

علق الإعلامي أمير هشام علي فوز النادي الأهلي على نظيره الجونة بنتيجة 0/1، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "بالعمري مكسب الأهلي الكبير ونجم المباراة ما شاء الله دفاعياً وهجومياً متميز، التعاقد مع كامويش جريمة واللي اختاره على حساب جراديشار لازم يتحاسب، بن شرقي في رأيي ممكن يكون حل كويس لأزمة الهجوم، إمام عاشور خارج التقييم الفني ومحمد هاني رائع."

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.