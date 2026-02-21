قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟
صدمة بـ الأهلي.. أليو ديانج يرفض عرض التجديد ويعلن رغبته في الرحيل
الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية
اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026
محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بنقل عدد من رؤساء المراكز والنواب
دعاء الليلة الثالثة من رمضان .. كلمات تغفر الذنوب وتزيل الهموم
ماركو روبيو: اتفاق لتأمين هدنة إنسانية في السودان وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة
جدل عن تصنيف المخدرات المخلّقة .. هل تتغير العقوبات أو تخفف الأحكام؟
%10 .. ترامب يوقع تعريفة جمركية عالمية على جميع الدول
دومينيك تكشف عن تجربتها كـ زوجة ثانية.. وتربطها بشخصيتها في مسلسل السرايا الصفرا
لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بـ مسلسل درش
محافظات

محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بنقل عدد من رؤساء المراكز والنواب

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز آليات متابعة وتقييم الأداء الخدمي بالإدارة المحلية، ومستوى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التواجد الميداني، كمعيار لتصعيد الكفاءات الإدارية واختيار الكوادر القادرة على إحداث الفارق في معدلات الإنجاز و تطوير العمل المؤسسي.

أصدرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، قرارًا بنقل عدد من رؤساء المراكز وتصعيد بعض نواب رؤساء المراكز، وإعادة تكليفهم وفقًا لما نص عليه القرار، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية، مشيرةً إلى أن القرار ارتكز على الاستفادة من الخبرات و المهارات الإدارية لكل مسئول شمله القرار، وفقًا لطبيعة كل مركز والمتطلبات التنموية خلال هذه المرحلة.

وكلفت محافظ الوادي الجديد رؤساء المراكز بالحرص على المتابعة الميدانية والتواجد بين المواطنين وتعزيز قنوات التواصل من خلال تكثيف اللقاء الجماهيرية؛ لبحث الشكاوى والمعوقات وإيجاد حلول للمشكلات العاجلة،  تنمية الموارد المتاحة والمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بملفات التقنين وإصدار العقود والتصالح في مخالفات البناء والتصدي بحزم للتعديات والمخالفات في المهد وعدم السماح بأي شكل من أشكال المخالفات والتي يتم رصدها لحظيًا من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

 وشمل القرار تكليف كل من :
- سلامة علي محمد رئيسًا لمركز ومدينة الفرافرة نقلًا من رئاسة مركز ومدينة باريس
- اللواء /ياسر كمال الدين محمد رئيسًا لمركز ومدينة الخارجة نقلًا من رئاسة مركز الفرافرة 
-علي نجاح محمد رئيسًا لمركز ومدينة باريس نقلًا من رئاسة مركز الخارجة 
- كامل محمد محمد ابراهيم نائب ثان مركز الفرافرة نقلًا من رئاسة قرية أسمنت
- محمد محمود زين نائب ثان مركز بلاط نقلًا من مدير المنطقة الصناعية بالداخلة.

