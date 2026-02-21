القبض على المتهم بالتحرش بسيدة في روض الفرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها حال تواجدها بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) ، وبسؤالها قررت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظياً حال تواجدها لدى أحد أقاربها بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





