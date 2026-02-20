قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

القبض على طرفى مشاجرة بسبب القيادة عكس الإتجاه بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه والتعدى عليه بالضرب بالقاهرة.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (قائد سيارة ملاكى "مصاب بكدمات بالجسم" ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) طرف ثان (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "مصاب بكدمة بالجسم") لخلافات حول أولوية المرور لقيام الثانى بالسير عكس الإتجاه أعلى أحد الكبارى قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بالأيدى مما أدى لحدوث إصابتهما المشار إليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى توك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

