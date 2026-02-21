موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ تتابع البرامج التدريبية الحرفية بالقومي للمرأة.. وإقبال كبير على مقارئ الجمهور بالمساجد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع البرامج التدريبية الحرفية بفرع المجلس القومي للمرأة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،اليوم، البرنامج التدريبي على المشغولات اليدوية الذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة للفتيات، بحضور الأستاذة نادية عزمي مقرر فرع المجلس، في إطار جهود دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مهاراتها الحرفية.

حيث اطّلعت على أنشطة ورش تدريب المشغولات اليدوية، والخياطة، والإكسسوارات اليدوية، والحرف التراثية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة وربطها بفرص تسويقية تسهم في زيادة دخل الأسر.

كما أشادت المحافظ بمستوى المنتجات التي تنفذها المتدربات، موجّهةً بتكثيف البرامج التدريبية وتوسيع قاعدة المستفيدات، والتنسيق مع مركز إبداع مصر الرقمية لتحقيق التكامل بين الجوانب التدريبية المختلفة في مجالات التسويق وريادة الأعمال وتأهيل الفتيات لسوق العمل، ومنحهن مهارات عملية تمكنهن من إقامة مشروعات منزلية مستدامة، بما يعزز دور المرأة كشريك أساسي في جهود التنمية بالمحافظة.

إقبال واسع من المواطنين على مقارئ الجمهور بمساجد أوقاف الوادي الجديد



شهدت مساجد مديرية أوقاف الوادي الجديد اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مقارئ الجمهور، ضمن البرنامج الدعوي المكثف الذي تتبناه وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة ميدانية حثيثة من الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية.

تعليم التلاوة الصحيحة وضبط أحكام الترتيل

واستقبلت مساجد المديرية جموع المصلين والراغبين في تدارس القرآن الكريم عقب صلاة الجمعة، وتجلى الدور الرائد لأئمة الأوقاف في تعليم التلاوة الصحيحة وضبط أحكام الترتيل، وسط إقبال جماهيري لافت من مختلف الفئات العمرية الذين حرصوا على استثمار ساعات الصيام في رحاب القرآن.

​وقالت مديرية الأوقاف، إن فعاليات اليوم تجلت في نسيج إيماني متصل، بدأت بحلقات تعليمية مكثفة قام خلالها الأئمة بتصحيح مخارج الحروف وتوضيح أحكام التجويد، لتمتزج هذه الدروس بتلاوات جماعية خاشعة اهتزت لها جنبات المساجد تعكس شغفًا شعبيًا بالارتباط بكتاب الله في شهر نزوله.

كما تخللت هذه الأجواء جلسات تفاعلية مبسطة حول معاني الآيات وتدبرها لربط القراءة بالعمل والتطبيق، حتى اختتمت المقارئ فعالياتها بتضرع جماعي ودعاء صادق أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا، وسط إشادة واسعة بجهود المديرية في تهيئة هذه الأجواء الروحانية.

منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضراوات بالوادي الجديد

أعلن علي نجاح رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تدشين 6 منافذ بيع لأهالي مدينة الخارجة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بحوالي 30٪، لافتًا إلى أن هذه المنافذ موزعة على عدد من الأحياء الكبيرة.

خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق

وقال نجاح في تصريح له، اليوم الجمعة، إن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم، مع التشديد على الالتزام بالجودة والأسعار المناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في التوسع في هذه المنافذ والمبادرات، دعمًا لسياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.