قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش
لبنان.. استشهاد 9 أشخاص وسقوط 40 جريحا في الغارات الإسرائيلية على البقاع
موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان.. اعرف التوقيت بالضبط
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ تتابع البرامج التدريبية الحرفية بالقومي للمرأة.. وإقبال كبير على مقارئ الجمهور بالمساجد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع البرامج التدريبية الحرفية بفرع المجلس القومي للمرأة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،اليوم، البرنامج التدريبي على المشغولات اليدوية الذي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة للفتيات، بحضور الأستاذة نادية عزمي مقرر فرع المجلس، في إطار جهود دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مهاراتها الحرفية.

حيث اطّلعت على أنشطة ورش تدريب المشغولات اليدوية، والخياطة، والإكسسوارات اليدوية، والحرف التراثية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة وربطها بفرص تسويقية تسهم في زيادة دخل الأسر.

كما أشادت المحافظ بمستوى المنتجات التي تنفذها المتدربات، موجّهةً بتكثيف البرامج التدريبية وتوسيع قاعدة المستفيدات، والتنسيق مع مركز إبداع مصر الرقمية لتحقيق التكامل بين الجوانب التدريبية المختلفة في مجالات التسويق وريادة الأعمال وتأهيل الفتيات لسوق العمل، ومنحهن مهارات عملية تمكنهن من إقامة مشروعات منزلية مستدامة، بما يعزز دور المرأة كشريك أساسي في جهود التنمية بالمحافظة.

إقبال واسع من المواطنين على مقارئ الجمهور بمساجد أوقاف الوادي الجديد


شهدت مساجد مديرية أوقاف الوادي الجديد اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مقارئ الجمهور، ضمن البرنامج الدعوي المكثف الذي تتبناه وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المعظم، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة ميدانية حثيثة من الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية.

تعليم التلاوة الصحيحة وضبط أحكام الترتيل

واستقبلت مساجد المديرية جموع المصلين والراغبين في تدارس القرآن الكريم عقب صلاة الجمعة، وتجلى الدور الرائد لأئمة الأوقاف في تعليم التلاوة الصحيحة وضبط أحكام الترتيل، وسط إقبال جماهيري لافت من مختلف الفئات العمرية الذين حرصوا على استثمار ساعات الصيام في رحاب القرآن.

​وقالت مديرية الأوقاف، إن فعاليات اليوم تجلت في نسيج إيماني متصل، بدأت بحلقات تعليمية مكثفة قام خلالها الأئمة بتصحيح مخارج الحروف وتوضيح أحكام التجويد، لتمتزج هذه الدروس بتلاوات جماعية خاشعة اهتزت لها جنبات المساجد تعكس شغفًا شعبيًا بالارتباط بكتاب الله في شهر نزوله.

كما تخللت هذه الأجواء جلسات تفاعلية مبسطة حول معاني الآيات وتدبرها لربط القراءة بالعمل والتطبيق، حتى اختتمت المقارئ فعالياتها بتضرع جماعي ودعاء صادق أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا، وسط إشادة واسعة بجهود المديرية في تهيئة هذه الأجواء الروحانية.

منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضراوات بالوادي الجديد

أعلن علي نجاح رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تدشين 6 منافذ بيع لأهالي مدينة الخارجة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بحوالي 30٪، لافتًا إلى أن هذه المنافذ موزعة على عدد من الأحياء الكبيرة.

خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق

وقال نجاح في تصريح له، اليوم الجمعة، إن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم، مع التشديد على الالتزام بالجودة والأسعار المناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في التوسع في هذه المنافذ والمبادرات، دعمًا لسياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

طريقة عمل عصير الدوم

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

نيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد