حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام



أكد قائد ميليشيا الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” أنه لا يريد أن يصبح رئيسا للبلاد وهدفه اقتلاع الإسلاميين فقط.

وقال "حميدتي" في تصريحات له : قواتنا الآن أكثر من 500 ألف مقاتل وبدأنا الحرب بـ 123 ألفا ولن نسمح بتقسيم السودان مجددا.

وأضاف "حميدتي": الطائرات المسيرة تسببت في توقف تقدمنا نحو الخرطوم وبورتسودان.

وتابع "حميدتي": الحديث عن وجود مرتزقة من كولومبيا في صفوف قواتنا كذب.

وأكمل "حميدتي": لم نرفض أي مبادرة للسلام لكن لا نرغب في سلام مثل سلام جوبا وسلام نيفاشا.

كما دعا حميدتي الأحزاب في الخارج للعودة وممارسة السياسة من داخل البلاد

وختم "حميدتي" تصريحاته قائلا : نعتذر عن اندلاع الحرب وتم الغدر بنا والإنقلاب علينا.