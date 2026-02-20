نزوح مستمر وأوضاع مأساوية في كردفان والنيل الأزرق بعد هجمات الدعم السريع.. تفاصيل

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة أم درمان، إن الوضع الميداني والإنساني في إقليمي كردفان والنيل الأزرق ما زال متوترًا، رغم حلول شهر رمضان.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مسيرات مسلحة استهدفت منطقة الكرمك في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا، ما أسفر عن إصابات متعددة، بينما تشهد مدينة كادوقلي في جنوب كردفان مناوشات مستمرة، ما أدى إلى استمرار موجة نزوح المدنيين نحو مدينة الأبيض التي تؤوي آلاف النازحين.

وأضاف أن تقريرًا للأمم المتحدة أشار إلى أوضاع مأساوية في إقليم دارفور، وتحديدًا في مدينة الفاشر، حيث ارتكبت الدعم السريع جرائم قتل واسعة، وعمليات اغتصاب تتراوح أعمار ضحاياها بين 7 و70 عامًا، موثقين بعض هذه الانتهاكات بأنفسهم.

وأوضح إبراهيم أن طيران الجيش السوداني يشن هجمات على مواقع محددة في الإقليم، رغم سيطرة الدعم السريع، متوقعًا تصاعد العمليات القتالية خلال الأيام المقبلة في عدة محاور وفق المصادر العسكرية.