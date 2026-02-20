تصوير جوي يرصد تقدم أعمال الخط الثاني للقطار السريع أكتوبر أسوان أبوسمبل

كشفت وزارة النقل عن أحدث تصوير جوي يرصد التقدم المذهل في أعمال تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان / أبو سمبل)، والذي يمتد بطول 1100 كيلومتر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، في ملحمة هندسية يسطرها آلاف المهندسين والعمال المصريين المهرة.

خريطة المسار والمحطات

يمتد الخط من محطة الفيوم / بني سويف وصولاً إلى مدينة أبو سمبل التاريخية، ويضم 36 محطة (10 محطات للقطار السريع و26 محطة للقطار الإقليمي)، تم اختيار مواقعها بعناية عند تقاطع محاور النيل لخدمة أكبر كتلة سكانية ممكنة. كما يحقق الخط تكاملاً شبكياً فريداً؛ حيث يتبادل الخدمة مع:

* الخط الأول: في محطة "حدائق أكتوبر".

* الخط الثالث: في محطة "قنا".

شرايين تنمية زراعية وصناعية

لا يعد المشروع مجرد وسيلة نقل، بل هو شريان لوجستي يربط مناطق الإنتاج بمراكز التصدير، حيث يخدم:

* المناطق الصناعية: في حلوان، 15 مايو، برج العرب، 6 أكتوبر، والمنيا وأسيوط الجديدتين.

* المناطق الزراعية الواعدة: مثل الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، جنة مصر، غرب المنيا، توشكى، وشرق العوينات، لربطها بمناطق الاستهلاك والموانئ البحرية.

طفرة في القطاع السياحي

يساهم الخط في خلق "برامج سياحية متكاملة" تربط بين سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر، وبين السياحة الثقافية والتاريخية في أهرامات الجيزة، سوهاج، الأقصر، أسوان، وأبو سمبل، مما يسهل حركة السائحين بين شمال وجنوب البلاد في وقت قياسي.

أهداف استراتيجية وبيئية

أكدت المصادر الرسمية أن شبكة القطار السريع بخطوطها الثلاثة تحقق أهداف التنمية المستدامة عبر:

* النقل متعدد الوسائط: التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والجافة.

* حماية البيئة: الحد من التلوث الناتج عن وسائل النقل التقليدية.

* فرص العمل: توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.