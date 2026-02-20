مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026

يشهد يوم الجمعة 2 فبراير 2026 العديد من المباريات المثيرة في مختلف دوريات العالم، حيث تتصدر مواجهات الدوري المصري المشهد، بينما تستمر المنافسات في أوروبا والعالم العربي.

أبرز المباريات ستكون في الدوري المصري الممتاز، حيث تتجه أنظار الجماهير نحو قمة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، في لقاء قد يكون حاسماً في سباق لقب الموسم.

الدوري المصري الممتاز

الزمالك × حرس الحدود – الساعة 9:30 م على قناة أون سبورتس 1

الزمالك يسعى لمواصلة زحفه نحو صدارة الدوري، بينما يحاول حرس الحدود تحقيق مفاجأة أمام الفريق الأبيض.

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا – الساعة 9:30 م على أون سبورتس 2

متصدر الدوري سيراميكا يواجه صاحب المركز الثالث بيراميدز في قمة قد تحدد ملامح المنافسة على اللقب.

غزل المحلة × زد – الساعة 9:30 م

الإسماعيلي × وادي دجلة – الساعة 9:30 م

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو × إلتشي – الساعة 10:00 م

مواجهة مهمة لأتلتيك بيلباو لتثبيت مركزه في الدوري الإسباني، بينما يسعى إلتشي للهروب من مناطق الخطر.



الدوري الإيطالي

ساسولو × هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 م

لقاء متكافئ بين الفريقين، قد يكون له تأثير على ترتيب الفرق في منتصف جدول الدوري الإيطالي.

الدوري الفرنسي

بريست × مارسيليا – الساعة 9:45 م

مارسيليا يبحث عن مواصلة الضغط على المنافسين، فيما يسعى بريست لتعزيز موقعه في الدوري الفرنسي.



الدوري الألماني

ماينز × هامبورج – الساعة 9:30 م

مباراة مهمة لكلا الفريقين للابتعاد عن مناطق الهبوط وتأمين مركز متقدم في جدول الترتيب



الدوري السعودي للمحترفين



الأخدود × القادسية – الساعة 9:00 م

التعاون × الفيحاء – الساعة 9:00 م

ضمك × الشباب – الساعة 9:00 م

الدوري الإماراتي

عجمان × الشارقة – الساعة 7:30 م

الظفرة × شباب الأهلي دبي – الساعة 7:30 م

الوحدة × الجزيرة – الساعة 7:30 م

الدوري القطري

السيلية × أم صلال – الساعة 8:30 م

الشحانية × قطر – الساعة 8:30 م

الدوري العراقي

الطلبة × القوة الجوية – الساعة 10:15 م

الغراف × دهوك – الساعة 8:00 م

نوروز × النجف – الساعة 8:00



الدوري الجزائري

أولمبي الشلف × شباب قسنطينة – الساعة 11:00 م

شباب بلوزداد × مولودية البيض – الساعة 11:00 م

وفاق سطيف × مستقبل الرويسات – الساعة 11:00 م

مولودية وهران × مولودية الجزائر – الساعة 11:00 م

الدوري البحريني



الأهلي منامة × النجمة منامة – الساعة 8:00 م

المحرق × البحرين – الساعة 8:00 م











