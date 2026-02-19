قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
ترامب: الأيام العشرة المقبلة تحسم أمر الاتفاق مع إيران
مفاجأة.. هل يشارك الزمالك في مونديال الأندية بعد التعديلات الجديدة؟

أحمد أيمن

كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تطورات جديدة في شكل بطولة كأس العالم للأندية قد تفتح الباب أمام أندية كبرى، من بينها الزمالك، للحصول على فرصة مستقبلية للمشاركة في النسخ المقبلة من البطولة العالمية.

وبحسب المقترحات الجاري مناقشتها داخل أروقة كرة القدم الدولية، فإن هناك توجهاً نحو إجراء تعديلات على نظام البطولة بدءاً من نسخة 2029، بحيث يتم توسيع عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقاً بدلاً من العدد الحالي. 

هذه الخطوة تأتي استجابة لانتقادات سابقة طالت النظام القائم، خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى لمشاركة الأندية من الدولة الواحدة، والذي كان يمنع ظهور بعض الفرق الكبيرة رغم نجاحها المحلي. 

تعديل نظام كأس العالم للأندية 

ووفقاً لما نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الضوء الأخضر الأوروبي يمثل منعطفاً كبيرًا في موقف "يويفا"، الذي كان يعارض بشدة أي زيادة في عدد الأندية المشاركة، خشية المساس بالتوازن التنافسي وهيبة دوري أبطال أوروبا، غير أن التوافق الجديد جاء مشروطاً بعدم زيادة وتيرة إقامة البطولة، وهو ما اعتُبر تسوية تحفظ مصالح الطرفين.

التعديل الأبرز يتمثل في إمكانية السماح بمشاركة ثلاثة أندية من نفس الدولة، بدلاً من اثنين فقط، وهو ما قد يمنح فرصة إضافية لأندية لم تتمكن من التأهل سابقاً بسبب هذا القيد التنظيمي. 

كما أن زيادة عدد الفرق بشكل عام ستؤدي إلى توسيع التمثيل القاري، ما يعزز احتمالات مشاركة أندية أفريقية أكثر في البطولة. 

التحول في موقف الاتحاد الأوروبي يعكس تحسناً واضحاً في العلاقة بين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين، بعد سنوات من التوتر والخلافات حول الروزنامة الدولية وملفات الحوكمة، وفي ظل النظام الحالي الذي يضم 32 فريقاً، يسعى الفيفا إلى توسيع قاعدة المشاركة لضمان حضور أندية أوروبية عملاقة مثل برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد، والتي غابت عن النسخة الأخيرة بسبب قيود التأهل.

الأهلي والزمالك في مونديال الأندية 

وفي هذا السياق، قد يستفيد الأهلي والزمالك من النظام الجديد، سواء عبر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في السنوات المقبلة، أو من خلال الاعتماد على تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو ما يمنحهما أملاً متجدداً في الظهور على الساحة العالمية ضمن النسخة الموسعة من مونديال الأندية. 

يأتي هذا التوجه ضمن رؤية تهدف إلى جعل البطولة أكثر شمولاً وتمثيلاً لمختلف مدارس كرة القدم حول العالم، بالإضافة إلى تعزيز قيمتها التجارية وزيادة عوائدها المالية، وهو ما يدفع الهيئات المنظمة لدراسة حلول وسط تحقق التوازن بين التنافس الرياضي والمصالح الاقتصادية. 

ورغم أن هذه المقترحات لا تزال قيد النقاش، فإنها تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة صياغة خريطة كأس العالم للأندية بما يضمن مشاركة أوسع للأندية الجماهيرية والناجحة قارياً. 

وإذا تم اعتماد هذه التعديلات رسمياً، فقد نشهد مستقبلاً حضوراً محتملاً لقطبي الكرة المصرية ضمن النسخة الجديدة من البطولة، في حال استيفاء شروط التأهل سواء عبر البطولات القارية أو التصنيف المعتمد.

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

الزمالك

الكونفدرالية والدوري .. مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

مورينيو

أزمة احتفال فينيسيوس تشعل الجدل.. ونصري يهاجم مورينيو بسبب تصريحات مثيرة

جوارديولا

أحمد ياسر: اللقب في يد جوارديولا.. و3 شهور نارية تحسم صراع الدوري الإنجليزي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

