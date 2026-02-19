قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

أسعار تركيب عداد الغاز 2026.. حقيقة وصوله الى 60 ألف جنيه

خالد يوسف

انتشرت خلال الايام الماضية، العديد من الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول زيادة أسعار تركيب الغاز الطبيعي الى أرقام فلكية، وهو ما تسبب في  البحث المتزايد من قبل المواطنين الراغبين في الاطلاع على عدد من التفاصيل الخاصة بسعر تركيب عداد الغاز الطبيعي، وعلى الفور أوضحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، عدم صحة الشائعات، وكشفت عن  أسعار تركيب عداد الغاز 2026.
 

نفي بيع عداد الغاز الطبيعي للمنازل بـ60 ألف جنيه

أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم بيع عداد الغاز الطبيعي المنزلي بمبالغ 20 ألف جنيه نقدًا و60 ألف جنيه بالتقسيط، مشددة على أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي واقع.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عداد الغاز الطبيعي لا يباع منفردًا إلا في حالة العطل الدائم أو التلف، ويبلغ سعره 2978 جنيهًا، إضافة لضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن تكلفة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تشمل تكلفة العداد وكافة أعمال مد الشبكات والتركيبات الداخلية والخارجية بالعقارات السكنية وتحويل الأجهزة للعمل بالغاز الطبيعي. 
 

سعر التعاقد على الغاز المنزلي

أوضحت الشركة، أن تكلفة التعاقد لكل عميل في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة نظام المشروع تبلغ نحو 5969 جنيهًا، ويتم تقسيطها على 7 سنوات، بواقع 68 جنيهًا شهريا تضاف لفاتورة استهلاك الغاز.

أما في حالة التوصيل للوحدة السكنية بنظام خدمة العملاء، التوصيل لوحدة سكنية واحدة بشكل فردي في منطقة سبق التوصيل لها وتغطية وحداتها السكنية، فتحدد التكلفة وفقًا للمنفذ الفعلى واللائحة المعتمدة، مع إمكانية سدادها نقدًا أو تقسيط مباشر عبر البنوك دون أي تدخل لشركة الغاز في ترتيبات التمويل.
 

أسعار تركيب عداد الغاز 2026

كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عن أسعار تركيب عداد الغاز 2026 والتي وصلت إلى 2978 جنيها، إضافة إلى القيمة المضافة، مشيرة إلى أن تكلفة التعاقد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تشمل تكلفة العداد وكافة أعمال مد الشبكات والتركيبات الداخلية والخارجية بالعقارات السكنية وتحويل الأجهزة للغاز الطبيعي.

أما عن سعر التعاقد على الغاز الطبيعي لأول مرة، فوصلت إلى 5696 جنيها، يتم تقسيطها على مدة 7 سنوات بواقع 68 جنيها شهريا، يتم إضافتها إلى فاتورة الاستهلاك التي يتم إصدارها لكل شهر، أما في حال التوصيل للوحدة السكنية التي سبق التوصيل لها، فيتم تحديد التكلفة طبقا للائحة  المعتمدة والمنفذ مع إمكانية سدادها نقدا عبر البنوك.
 

حقيقة وصول أسعار تركيب الغاز إلى 60 ألف جنيه

عن حقيقة وصول أسعار تركيب الغاز إلى 60 ألف جنيه، فقد أكدت الشركة المصرية القابضة عدم صحة الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بيع عداد الغاز الطبيعي بمبالغ 20 ألف جنيه نقدا و60 ألف جنيه بالتقسيط، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة، وأن عداد الغاز الطبيعي لا يباع منفردا.


وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن الشركات لا تبيع العداد بشكل منفرد، بل يتم تقديم خدمة متكاملة تشمل توصيل للوحدة داخلي وخارجي والتوصيل داخل المنزل، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير صحيحة، وأن هناك أنظمة تحدد سعر توصيل الغاز الطبيعي.

الأوراق المطلوبة لتركيب الغاز الطبيعي

تحددت الأوراق المطلوبة لتركيب الغاز الطبيعي، والتي تعد أحد شروط التعاقد مع الشركة الموصلة للغاز في المنازل، وهي: 

- رقم الغاز الملصق على باب الشقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية لا تقل مدتها عن 6 أشهر

- صورة عقد الشقة سواء كان إيجار أو ملك

- صورة فاتورة الكهرباء حديثة لا تقل مدتها عن 5 أشهر أو أصل فاتورة التليفون الأرضي.

عداد الغاز 2026 تركيب عداد الغاز اسعار تركيب الغاز سعر التعاقد على الغاز المنزلي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس

