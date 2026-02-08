قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح.. راتب ضخم ينتظر الفرعون في الدوري السعودي
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمطوبس

محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي والوصلات الفرعية للمنازل بمدينة مطوبس، والتي تنفذها شركة ترانس جاس – كفر الشيخ، بعدد من الشوارع.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على سرعة الانتهاء من أعمال التوصيل طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المشروع يعد أحد المشروعات الخدمية المهمة التي توفر مصدرًا آمنًا ونظيفًا للطاقة يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 وكلف محافظ كفر الشيخ بضرورة إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الحفر، وتسوية وتمهيد الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل الشوارع.

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

مشغولات ذهبية

المحال العامة

إمام عاشور

الأهلي

محمود حجازي

ندي موسي

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

التبرع بالجلد

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

محمود حجازي

أسرار محمد صلاح

أيمن بهجت قمر

إلهام أبو الفتح

منال الشرقاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

أحمد ياسر

محمد ماهر

