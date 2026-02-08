محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمطوبس

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي والوصلات الفرعية للمنازل بمدينة مطوبس، والتي تنفذها شركة ترانس جاس – كفر الشيخ، بعدد من الشوارع.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد محافظ كفرالشيخ على سرعة الانتهاء من أعمال التوصيل طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المشروع يعد أحد المشروعات الخدمية المهمة التي توفر مصدرًا آمنًا ونظيفًا للطاقة يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ بضرورة إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الحفر، وتسوية وتمهيد الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل الشوارع.