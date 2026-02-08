قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يعتزم زيارة المجر الشهر المقبل للمشاركة في قمة قادة اليمين العالمية (CPAC)
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كايزر تشيفز وافق.. الزمالك يخاطب الكاف لنقل مباراة الكونفدرالية لاستاد هيئة القناة

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

حصل نادي الزمالك على موافقة كايزر تشيفز لنقل مباراة الجولة الأخيرة بالكونفدرالية إلى ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد رفض ستاد القاهرة.

 وينتظر الزمالك موافقة الكاف خلال ساعات، مع طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة. 

كما خاطب المدير الرياضي رابطة الأندية لنقل مباراة سموحة لنفس الملعب لإقامة معسكر مغلق بالإسماعيلية استعدادًا للمباراتين.

أول رد من معتمد جمال بعد هزيمة الزمالك من زيسكو

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد ليفي مواناواسا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كانت قوية أمام منافس جيد كما توقعنا قبل اللقاء.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات، وأشكر اللاعبين الذين خاضوا لقاء اليوم، لأنهم بذلوا أقصى جهد لديهم في المباراة".

وتابع معتمد جمال قائلًا:" حظوظ الزمالك لاتزال قائمة في التأهل، ونسعى للحسم أمام كايزر تشيفز في المباراة المقبلة من أجل احتلال صدارة المجموعة".

 وواصل المدير الفني: "الحظ كان حليفاً  لفريق زيسكو في لقاء اليوم، وكنت أتمنى أن نستغل الفرص التي سنحت لنا في المباراة من أجل التسجيل ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "سنغلق ملف مباراة اليوم، وسنستعد للمباريات المقبلة، ولم أركز على نتيجة المواجهة الآخرى التي جمعت كايزر تشيفز والمصري، وكان تركيزي فقط في مباراة اليوم وكنا نهدف لتحقيق المكسب، وهدفنا أيضًا تحقيق الفوز في لقاء كايزر تشيفز المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات للبطولة".

نادي الزمالك الزمالك ستاد هيئة قناة السويس كايزر تشيفز الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

قفشة

أفشة يعلن انتهاء أزمته مع رمضان حسني ويوجه الشكر للمستشار أشرف عبد العزيز

بايرني ميونيخ

تشكيل بايرن ميونيخ في مواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني

الزمالك

الزمالك يطلب نقل مباراتي سموحة وكايزر تشيفز إلى ملعب السويس

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد