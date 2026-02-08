هيثم فاروق يطالب بالسعة الكاملة للاستاد في مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

طالب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق بضرورة الموافقة على السعة الكاملة للجماهير خلال المباراة القادمة أمام كايزر تشيفز في الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال هيثم فاروق في تصريحاته: الزمالك يواجه كم غيابات رهيب وإصابات كثيرة والإرهاق من ضغط المباريات واضح على لاعبي الزمالك.

وأضاف: كل الفرق ستعاني خلال الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات وليس الزمالك فقط وسيزيد عدد المصابين.

وأردف : رسالة لمجلس إدارة نادي الزمالك لابد من طلب السعه الكاملة لستاد القاهرة في مباراة كايزر تشيفز لأنها مباراة مفصليه في مشوار الفريق ولا بديل عن الفوز.