بكري: موافقة مجلس النواب على التشكيل الوزاري تتطلب 50% زائد واحد

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواتب أن موافقة مجلس النواب على التشكيل الوزاري تتطلب أغلبية 50% زائد واحد من إجمالي عدد الأعضاء، مشددًا على أنه لا يوجد مجال لرفض وزير بعينه، وإنما يكون القبول أو الرفض للتشكيل ككل.

رفع تقرير رسمي

وأشار عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد إلى أنه عقب موافقة البرلمان، يتم رفع تقرير رسمي إلى رئيس الجمهورية، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

كما كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن ملامح التشكيل الوزاري الجديد المرتقب، مؤكدًا أن هناك أسماء ستنتقل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العامة للمجلس، على أن يُعرض التشكيل بالكامل على النواب للموافقة عليه أو رفضه جملةً واحدة، دون التصويت على أي وزير بشكل منفرد.