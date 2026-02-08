أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر .. في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين بمتابعة تطورات أسعار الوقود، تواصل أسعار البنزين والسولار في مصر جذب اهتمام شريحة واسعة من مالكي السيارات والعاملين في قطاعات النقل والخدمات والإنتاج.

حيث تمثل هذه الأسعار عاملا مباشرًا في تحديد تكاليف المعيشة اليومية وحركة الأسواق المحلية، ويأتي ذلك تزامنًا مع استقرار نسبي تشهده محطات الوقود في مختلف المحافظات خلال تعاملات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

اهتمام واسع بأسعار الوقود اليوم

ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن أسعار البنزين والسولار اليوم، خاصة مع اعتماد قطاعات حيوية عديدة على الوقود في تسيير أنشطتها اليومية، ويحرص المواطنون على معرفة أي تغيرات قد تطرأ على الأسعار لما لها من تأثير مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل متابعة أسعار الوقود أولوية يومية لشريحة كبيرة من المجتمع.

استقرار أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث لم تسجل أي تغييرات جديدة مقارنة بالفترات الآتية القريبة، الأمر الذي انعكس على حالة من الهدوء النسبي في سوق النقل والخدمات، خاصة مع اعتماد العديد من الأنشطة الاقتصادية على الوقود بشكل أساسي في عمليات التشغيل اليومية.

أسعار البنزين اليوم الأحد 8 فبراير 2026

جاءت أسعار البنزين في السوق المحلي اليوم وفق البيانات الرسمية على النحو الآتي، حيث بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 21 جنيها ويعد هذا النوع الأكثر استخداما في السيارات الحديثة نظرًا إلى كفاءته العالية، فيما سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه ويعتبر الأكثر انتشارا بين السيارات الخاصة في مصر، بينما بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه ويستخدم غالبًا في السيارات الأقدم نسبيا وفي بعض الأنشطة الخدمية.

أسعار السولار اليوم في محطات الوقود

سجل سعر لتر السولار اليوم نحو 17.50 جنيه داخل محطات الوقود، كما بلغ سعر 20 لترا من السولار نحو 350 جنيها، وسجل سعر 30 لترا نحو 525 جنيها، فيما وصل سعر 40 لترا إلى نحو 700 جنيه، وبلغ سعر 50 لترا من السولار نحو 875 جنيها، بينما سجل سعر 60 لترا نحو 1.050 جنيه، ويعد السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل الثقيلة والقطاع الزراعي والصناعي.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اليوم

فيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي للمنازل، يستمر العمل بنظام الشرائح المعتمد، حيث سجلت الشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترا مكعبا نحو 5 جنيهات للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترا مكعبا نحو 5 جنيهات للمتر، بينما بلغت الشريحة الثالثة التي تزيد على 60 مترا مكعبا نحو 7 جنيهات للمتر، ويأتي هذا النظام في إطار ترشيد الاستهلاك وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

أسعار أسطوانات الغاز اليوم

استقرت أسعار أسطوانات الغاز اليوم دون تغيير، حيث سجلت الأسطوانة المنزلية سعر 225 جنيها، فيما بلغ سعر الأسطوانة التجارية نحو 450 جنيها، وسجل غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات نحو 16 ألف جنيه للطن، وهو ما يعكس استقرارا في أسعار مصادر الطاقة المستخدمة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

تأثير أسعار الوقود على الاقتصاد المحلي

تعد أسعار البنزين والسولار من العوامل الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، نظرا لدورها المباشر في تحديد تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، كما يحرص أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية على متابعة أسعار الوقود بشكل مستمر تحسبا لأي متغيرات اقتصادية قد تؤثر على سياسة التسعير خلال الفترات الآتية.

متابعة مستمرة وترقب للمرحلة المقبلة

يواصل المواطنون متابعة أسعار الوقود بشكل يومي في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصةً أن أي تحرك في أسعار البنزين أو السولار ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق ومستويات الأسعار، وهو ما يجعل استقرار الأسعار الحالي محل ترحيب من قطاعات واسعة تعتمد على الوقود كعنصر أساسي في نشاطها اليومي.