تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق التمور العالمي، بعد أن تحولت من دولة تعتمد على استيراد التمور إلى واحدة من أبرز الدول المصدرة لها على مستوى العالم.

وأوضح موسى أن الإنتاج المحلي للتمور يمثل نحو 19% من إجمالي الإنتاج العالمي، بإجمالي يصل إلى حوالي مليوني طن سنويًا، مؤكدًا أن القطاع شهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، ليصبح عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني وداعمًا للعملة الصعبة.

وأشار موسى إلى أن عدد أشجار النخيل في مصر يبلغ نحو 24 مليون نخلة، من بينها 1.5 مليون نخلة في مشروع توشكى الزراعي الذي أسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي.

وأكد موسى أن التمور المصرية لم تعد مجرد محصولا زراعيا محليا؛ بل أصبحت سلعة استراتيجية مطلوبة عالميًا، نظرًا لجودة الأصناف التي تزرع في مصر، وهو ما ساعد على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية للبلاد.

وأشار موسى إلى أن نجاح هذا القطاع؛ يعكس جهود الدولة في تطوير الزراعة والتوسع في المشروعات القومية، بما يحقق أهداف الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة الصادرات، ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

وأضاف موسى أن التمور المصرية تعد اليوم أحد أبرز الأمثلة على النجاحات الاقتصادية للدولة، مؤكداً أن هذا القطاع يقدم نموذجًا للتنمية المستدامة، ويظهر قدرة مصر على تحويل الموارد الزراعية المحلية إلى صادرات ذات قيمة عالية عالميًا.