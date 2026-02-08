كشري: الأهلي قنبلة موقوتة بسبب تخمة النجوم.. وتوروب المسئول عن الإصابات

انتقد أحمد كشري، نجم النادي الأهلي السابق، الأوضاع الفنية داخل الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن كثرة النجوم وعدم وضوح الرؤية الفنية تسببا في حالة من التخبط داخل الملعب، رغم التوقعات السابقة بسيطرة الأهلي على البطولات المحلية لعدة سنوات.

وقال كشري، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن هناك أمورًا غريبة تحدث داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن الجميع كان يتوقع هيمنة الفريق على الدوري لسنوات طويلة في ظل الصفقات القوية التي أبرمها النادي، إلا أن الواقع جاء مختلفًا.

وأضاف: «تشعر أن الفريق أصبح قنبلة موقوتة بسبب كثرة النجوم، والمدرب يقوم بتغيير مراكز اللاعبين بشكل غير مفهوم، وخلال المباراة الواحدة قد يغيّر اللاعب مركزه أكثر من مرة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء».

وتطرق كشري إلى مستوى بعض اللاعبين، مؤكدًا أن محمد بن رمضان لا يمر بأفضل فتراته، ويبدو متأثرًا نفسيًا بسبب تراجع مستواه، إلى جانب وجود علامات استفهام كبيرة حول عدم الانسجام بين المدافعين، حيث تمثل أي كرة خطورة حقيقية على مرمى الفريق.

وأشار إلى غياب الفاعلية الهجومية على الأطراف، موضحًا: «لا توجد جبهات قوية في الأهلي حاليًا، لا يمين ولا شمال، وهو أمر غير معتاد، فضلًا عن تراجع مستوى عدد من اللاعبين».

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة أن يثبت المدير الفني التشكيل الأساسي، وأن يظهر الفريق بشكل أكثر شراسة في الضغط على المنافس، مؤكدًا أن شخصية المدرب في التدريبات تنعكس بشكل مباشر على اللاعبين داخل الملعب.

وعن بعض الأسماء، قال كشري إنه لا يستطيع تقييم «كامويش» لعدم ظهوره بشكل واضح، وافتقاده للحركة والحماس، في المقابل أشاد بمروان عثمان، واصفًا إياه باللاعب المتحرك والجريء، صاحب التمركز الجيد، إلا أن زملاءه لا يمنحونه الكرة بالشكل الكافي، بسبب حالة من الأنانية ورغبة كل لاعب في تسجيل الأهداف.

وانتقد كشري أداء أشرف بن شرقي، مؤكدًا أنه يبدو «تائهًا» داخل الملعب نتيجة تغييره اللعب في ثلاثة مراكز خلال المباراة الواحدة، مشيرا إلى أن كوكا لا يصنع جبهة قوية في الجانب الأيسر كما كان يفعل علي معلول، موضحًا أن مشاركته تأتي لكونه الأكثر جاهزية وليس الأفضل فنيًا.

وتساءل كشري عن سبب عدم مشاركة يوسف بلعمري، رغم جاهزيته الفنية والبدنية بعد تواجده في معسكر منتخب المغرب، مؤكدًا أن غيابه يثير علامات استفهام كبيرة.

وأوضح أن قوة الأهلي التاريخية كانت دائمًا في الأطراف، معربًا عن عدم تفاؤله بالفترة الحالية تحت قيادة توروب، مشددًا على ضرورة أن يلعب اللاعبون بشخصية النادي وليس بأهوائهم، وأن يتم تثبيت التشكيل الأساسي، مع الاعتماد على الأفضل فنيًا، ورحيل من لا يقدم الإضافة.

وحمل كشري، "توروب" مسئولية تكرار الإصابات، موضحًا أن المدرب هو من يحدد أسلوب التدريب والأحمال البدنية، سواء بزيادتها أو تقليلها، إضافة إلى فترات الراحة والاستشفاء.

واختتم حديثه بالإشارة إلى تأثير غياب إمام عاشور، مؤكدًا أنه لاعب كبير، وأن الأهلي افتقد بغيابه العنصر القادر على نقل اللعب من وسط الملعب إلى العمق الهجومي.