موعد وحكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز وباور ديناموز بطل زامبيا في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل باور ديناموز ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت 14 فبراير الجاري على استاد الدفاع الجوي، في آخر جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون بقيادة الحكم بييير أوتشو، ويعاونه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وآموس ندونج المساعد الثاني، وباتريس ميمبيامي الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء عمر عبد الصادق من ليبيا، ويراقب أداء الحكام ألين أدجوفي من بنين، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

ويتولى مهام المنسق الإعلامي. محمد السيسي من مصر، والمنسق الأمني أولواني أديسا من نيجيريا، وعبد الرحمن العليمي منسق حقوق البث التليفزيوني من مصر.