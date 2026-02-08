قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية

بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام .. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026، وذلك للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، في إطار استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب إتاحة رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش للمستفيدين، ضمن جهود الوزارة لتسهيل الحصول على الخدمات دون تكدس أو مشقة.

ويحظى معاش تكافل وكرامة باهتمام واسع من المواطنين، كونه أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر غير القادرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يجعل البحث عن موعد الصرف وخطوات الاستعلام من أكثر الموضوعات تداولًا على محركات البحث خلال الفترة الحالية.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2026

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2026 للمواطنين اعتبارًا من يوم 15 فبراير 2026 المقبل، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر فبراير، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع المستحقين لصرف مستحقاتهم دون ضغط على منافذ الصرف، وبما يراعي الظروف المعيشية للمستفيدين.

وأكدت الجهات المختصة أن صرف المعاش يتم وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تغيير، مع الالتزام بتيسير الإجراءات أمام المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان وصول الدعم النقدي في مواعيده المقررة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن لصرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2026، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الزحام، حيث يتم الصرف من خلال بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، المنتشرة في مختلف المحافظات.

وتعمل هذه المنافذ على صرف المعاشات طوال فترة الصرف المحددة، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وسرعة الحصول على المستحقات، بما يحقق أقصى استفادة للمستفيدين من البرنامج.

تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط التي يتم على أساسها استحقاق معاش تكافل وكرامة، حيث يشترط أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضًا ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية أو جلسات علاجية أو أدوية بتكاليف تفوق القدرة المادية للأسرة، بما يثبت عدم قدرتها على تحمل الأعباء الصحية.

كما يشترط أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحقًا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو أن يكون في السنة النهائية ويقوم بإعداد مشروع التخرج، مع عدم قدرة الأسرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع، وهو ما يتم التحقق منه من خلال البحث الاجتماعي.

وتشمل الشروط أيضًا أن تكون الأسرة أو الفرد في حالة احتياج واضح وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن يعجز الدخل عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية، مع إثبات ذلك عبر البحث الاجتماعي المعتمد.

ويُشترط كذلك تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة ترتب عليها ضرر في النفس أو الممتلكات، فضلًا عن ضعف الحالة الاجتماعية أو الصحية للأسرة مثل الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو أسرة المسجون أو الأيتام.

تكافل وكرامة

كما يدخل ضمن شروط الاستحقاق أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة قد حصل على شهادة محو الأمية وأتم دراسته وحصل على شهادة جامعية، في إطار تشجيع الدولة على التعليم ومكافحة الأمية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة فبراير 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 إلكترونيًا، حيث يستطيع كل مواطن الاستعلام عن بيانات المعاش من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باستخدام الرابط المخصص للخدمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، وتخفيف الضغط على مكاتب التضامن الاجتماعي، وتمكين المواطنين من معرفة حالة الاستحقاق وقيمة المعاش بسهولة.

معاش تكافل وكرامة شهر يناير

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن فبراير 2026

تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة، وكتابة الاسم رباعي للمستحق للمعاش.

ويقوم المستحق بعد ذلك بتحديد الشهر الذي يرغب في الاستعلام عنه، ثم إدخال رقم الهاتف الخاص به، والضغط على كلمة استعلام، لتظهر جميع البيانات الخاصة بالمعاش التي يرغب في الاطلاع عليها، بما يشمل حالة الصرف وقيمة الاستحقاق.

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أماكن صرف تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2026

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

