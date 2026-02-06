قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستعلام بالرقم القومي.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026 وكيفية التظلم حال إيقافه

معاش تكافل وكرامة 2026
معاش تكافل وكرامة 2026
خالد يوسف

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026، خاصة مع اقتراب منتصف الشهر، إلى جانب الرغبة في معرفة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، وشروط الاستحقاق والأوراق المطلوبة لتقديم الشكاوى، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن صرف معاشات تكافل وكرامة يتم بصفة منتظمة في منتصف كل شهر ميلادي، من خلال المنافذ المعتمدة لصرف الدعم النقدي، سواء عبر مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي.

يبدأ موعد صرف تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026، اعتبارًا من يوم 15 فبراير، ويستمر الصرف دون تحديد حد أقصى للمدة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم في الوقت المناسب دون تكدس.

أماكن صرف تكافل وكرامة 2026

ـ يمكن للمستفيدين صرف المعاش من خلال:

ـ مكاتب البريد المصري.

ـ ماكينات الصراف الآلي ATM.

ـ المنافذ المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ـ تحرص الوزارة على التوسع في أماكن الصرف لتسهيل حصول المواطنين على الدعم النقدي.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة 2026 لمعرفة حالة البطاقة وقيمة المعاش، وذلك عبر موقعها الرسمي، من هـــنـــا.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــا.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

ـ إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

ـ الضغط على أيقونة استعلام.

ـ تظهر للمواطن حالة البطاقة وقيمة المعاش المستحق.

ـ وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات الرقمية التي وفّرتها الوزارة لتقليل التزاحم وتسهيل الإجراءات.

شروط الحصول على تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على تكافل وكرامة، وتشمل:

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ـ أن يكون من الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل.

ـ عدم وجود دخل ثابت أو معاش تأميني يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية.

ـ عدم الاستفادة من برامج دعم نقدي أخرى مشابهة.

ـ الالتزام بالضوابط الصحية والتعليمية التي تحددها الوزارة.

ـ الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى تكافل وكرامة 2026

الأوراق المطلوبة لشكوى إيقاف المعاش

في حال وجود مشكلة تتعلق بوقف المعاش أو عدم الاستحقاق، يجب تجهيز عدد من المستندات قبل تقديم الشكوى، وهي:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمستفيد.

ـ قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحالة الاجتماعية.

ـ مستند يوضح محل الإقامة «إيصال مرافق أو بطاقة تموين»

ـ شهادة طبية رسمية في حالة وجود إعاقة.

ـ شهادات ميلاد الأبناء في حال إضافتهم للأسرة المستفيدة.

الاستعلام بالرقم القومي معاش تكافل وكرامة 2026 كيفية التظلم حال ايقاف المعاش وزارة التضامن الاجتماعي صرف تكافل وكرامة

