استعلام بالرقم القومي.. موعد صرف تكافل وكرامة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر يناير، لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تبلغ موازنته 54 مليار جنيه سنويا، وذلك عقب إقرار الزيادة الجديدة بنسبة 25% بشكل دائم، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من شهر أبريل الماضي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي قيمة الدعم المصروف عن شهر يناير يتجاوز 4 مليارات جنيه، في إطار حرص الدولة على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة، والتي بدء الصرف اليوم الخميس 15 يناير 2026، صرف.

منافذ صرف مستحقات تكافل وكرامة



أتاحت الوزارة عددا من المنافذ لصرف المستحقات، لتسهيل حصول المستفيدين على الدعم، وتشمل مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع، إضافة إلى منافذ صرف كارت ميزة البنكي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2026

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، ثم الضغط على زر استعلام، لتظهر بيانات المستفيد وقيمة المعاش وتاريخ الصرف.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

تشمل شروط التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة أن تكون الأسرة أو الفرد في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع ثبوت ذلك من خلال البحث الاجتماعي، إضافة إلى ضعف الحالة الاجتماعية أو الصحية مثل الأرامل والمطلقات ومهجوري العائل وأسر المسجونين والأيتام.

كما تشمل الشروط وجود فرد مريض يحتاج إلى علاج أو عمليات بتكاليف تفوق قدرة الأسرة، أو وجود طالب بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية غير القادر على سداد المصروفات الدراسية، أو تعرض الأسرة لكارثة أو نكبة تسببت في أضرار جسيمة بالنفس أو الممتلكات.

وأكدت الوزارة أن لها الحق في دراسة ومنح مساعدات لحالات أخرى تستدعي الدعم وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية.