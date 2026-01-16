قبل زيادة يوليو الجديدة..حالات تتسبب في وقف معاشك | احذرها

ينتظر الملايين من أصحاب المعاشات، الموعد السنوي لزيادة المعاشات رسميا بالنسبة المقررة قانونا ، وفي مطلع كل عام يرتقب الكثيرون الحصول على هذه الزيادة لمواجهة أعباء الحياة .

وفي إطار خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، تزدد المعاشات سنويا طبقا للمادة المنصوص عليها في قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في 1 يوليو 2026 مع بداية السنة المالية الجديدة، بنسبة تصل إلى 15% .

وعلى الرغم من ذلك، القانون ذكر عدة حالات تتسبب في قطع المعاشات عن أصحابها المستحقين، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

حالات وقف المعاش للمستحقين

طبقا لقانون المعاشات، يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:

- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

كما يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

- وفاة المستحق.

- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

ـ تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

ـ فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

و فى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.

وفى حالة قطع معاش الوالدين يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع .

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، صرحت أنه اعتبارا من يناير 2026 تطبق الزيادات الجديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات لمن بلغوا السن القانونية خلال العام الجاري.

وبحسب القرارات المعلنة، ارتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيها، بينما وصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها.

كما تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليصبح الحد الأدنى 2700 جنيه، والحد الأقصى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية.

موعد زيادة المعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات تطبق وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.



ومن المقرر بدء صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، بنسبة تصل إلى 15 في المئة كحد أقصى، وفقا لمعدلات التضخم وما يقره القانون.