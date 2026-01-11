زيادة المعاشات 2026 .. موعد التطبيق والنسبة

منذ بداية العام الجديد2026، ويترقب أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية موعد زيادة المعاشات 2026 والتي من المتوقع تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الجاري، حيث هناك زيادة مرتقبة يستفيد منها نحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات في مصر.

زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

وبدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بداية من يناير2026 تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لكل من بلغ السن القانوني هذا العام والتي جاءت كما يلي:

- الحد الأدنى للمعاشات أصبح هذا العام 1755 جنيهًا.

- الحد الأقصى للمعاشات أصبح هذا العام 13 ألفًا و360 جنيهًا.

كما تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني كما يلي.

- الحد الأدنى لـ أجر الاشتراك التأميني أصبح 2700 جنيه.

- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أصبح 16 ألفًا و700 جنيه.

زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات تُطبق وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومن المقرر بدء تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وبنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، في إطار خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

11 مليون مستفيد من صرف المعاشات

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات لنحو 11 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة صرف متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس.

زيادة المعاشات2026

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

استمرارًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الإلكترونية، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع.

ويمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشاتهم الشهرية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: https://nosi.gov.eg اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش" من القائمة الرئيسية. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش بشكل دقيق. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل مسبقًا. الضغط على زر "استعلام" لتظهر جميع تفاصيل المعاش الشهري، بما في ذلك الزيادات أو الخصومات إن وجدت.

وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على الموقع، يمكنه التسجيل لأول مرة بسهولة عبر إدخال بياناته الشخصية مثل رقم التأمين، ورقم الهاتف المحمول، لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام بشكل مستمر.