قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
اتحاد المنتجين: لدينا دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات.. ونصدر للخارج
الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة المعاشات 2026 .. موعد التطبيق والنسبة

زيادة المعاشات 2026
زيادة المعاشات 2026
رشا عوني

منذ بداية العام الجديد2026، ويترقب أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية موعد زيادة المعاشات 2026 والتي من المتوقع تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الجاري، حيث هناك زيادة مرتقبة يستفيد منها نحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات في مصر. 

زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

وبدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بداية من يناير2026 تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لكل من بلغ السن القانوني هذا العام والتي جاءت كما يلي:

- الحد الأدنى للمعاشات أصبح هذا العام 1755 جنيهًا.

- الحد الأقصى للمعاشات أصبح هذا العام 13 ألفًا و360 جنيهًا.

كما تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني كما يلي.

- الحد الأدنى لـ أجر الاشتراك التأميني أصبح 2700 جنيه.

- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أصبح 16 ألفًا و700 جنيه.

رسميًا.. موعد صرف زيادة المعاشات 2026
زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات تُطبق وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومن المقرر بدء تطبيق زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، وبنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى، في إطار خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

11 مليون مستفيد من صرف المعاشات

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات لنحو 11 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة صرف متكاملة تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس.

كلام مهم عن موعد زيادة المعاشات والمرتبات.. قبل رمضان ولا بعده؟ - جريدة المستقبل
زيادة المعاشات2026

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

استمرارًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الإلكترونية، وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاش من خلال موقعها الرسمي دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع.

ويمكن للمواطنين معرفة تفاصيل معاشاتهم الشهرية من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: https://nosi.gov.eg
  2. اختيار خدمة "الاستعلام عن المعاش" من القائمة الرئيسية.
  3. إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش بشكل دقيق.
  4. إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل مسبقًا.
  5. الضغط على زر "استعلام" لتظهر جميع تفاصيل المعاش الشهري، بما في ذلك الزيادات أو الخصومات إن وجدت.

وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابًا مسبقًا على الموقع، يمكنه التسجيل لأول مرة بسهولة عبر إدخال بياناته الشخصية مثل رقم التأمين، ورقم الهاتف المحمول، لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستعلام بشكل مستمر.

زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2026 نسبة زيادة المعاشات زيادة المعاشات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

ترشيحاتنا

البطريرك يوسف العبسي يزور السفير البابوي بمصر

البطريرك يوسف العبسي يزور السفير البابوي بمصر

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مبادرة الرواد الرقميون وتطوراتها

نفق الشرابية

استغاثة أهالي الشرابية بعد غرق نفق المنطقة ومناشدة عاجلة لمحافظة القاهرة.. شاهد

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد