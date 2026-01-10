قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 .. تزايد اهتمام عدد كبير من الأسر المصرية خلال الفترة الحالية بالبحث عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2026، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على هذا الدعم النقدي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع بداية عام جديد وما يصاحبه من التزامات معيشية متزايدة، ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف أمرًا بالغ الأهمية لدى المستفيدين.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من كبار السن وذوي الإعاقة والأسر محدودة الدخل، ويستهدف توفير حد أدنى من الدخل يضمن حياة كريمة لتلك الفئات، مع ربط الدعم بشروط تعليمية وصحية تسهم في تحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 15 يناير الجاري، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، بما يتيح للمستفيدين فرصة الحصول على مستحقاتهم دون تكدس أو ضغط على منافذ الصرف.

وأكدت الوزارة أن الصرف يتم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعاشات في القرى والمدن، ويخفف الأعباء عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي الالتزام بهذا الموعد في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على انتظام صرف المعاشات شهريًا، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الدعم النقدي، ويساعد الأسر على التخطيط لمصروفاتها الشهرية بشكل أفضل.

أهمية برنامج تكافل وكرامة للأسر المستحقة

يمثل برنامج تكافل وكرامة شبكة أمان اجتماعي لملايين المواطنين، حيث يوفر دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى دعم غير مشروط لكبار السن فوق 65 عامًا وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.

قرار حكومي رسمي.. موعد زيادة معاش تكافل وكرامة 25%

ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة، والحد من الفقر، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تشجيع التعليم والانتظام الدراسي، والرعاية الصحية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن موقفهم من الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، سواء بالقبول أو الرفض، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، باستخدام الرقم القومي ورقم البطاقة فقط، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

وتسهم هذه الخدمة الإلكترونية في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتساعدهم على معرفة حالة بطاقاتهم وقيمة المبلغ المستحق بشكل سريع ودقيق.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع خطوات بسيطة تبدأ بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة، ثم الضغط على كلمة استعلام.

وبعد إتمام الخطوات، تظهر نتيجة الاستعلام متضمنة بيانات تفصيلية، تشمل المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن، بالإضافة إلى الرقم القومي واسم المستفيد ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.

تكافل وكرامة

كما توضح نتيجة الاستعلام نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، وحالة البطاقة سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، وفي حال التجميد أو الإيقاف يتم ذكر السبب بشكل واضح، أما إذا كانت البطاقة سارية فيتم توضيح قيمة المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية لقبول طلبات الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن بين هذه الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا في حالة التقدم لمعاش كرامة، وألا يكون المتقدم أو الزوجة يعملان في وظيفة حكومية أو خاصة، بما يضمن توجيه الدعم للفئات غير القادرة على توفير دخل ثابت.

كما يشترط أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو من أصحاب الأمراض المزمنة في الحالات التي تستدعي ذلك، مع ضرورة وجود أطفال في الأسرة من سن 6 سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80 في المئة، وهو شرط أساسي في برنامج تكافل لدعم التعليم.

وتشمل الشروط أيضًا عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات، وألا يتجاوز الدخل التأميني 400 جنيه شهريًا، بما يعكس مستوى الاحتياج الفعلي للأسرة المتقدمة.

متابعة مستمرة وضمان وصول الدعم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري، للتأكد من استمرار استحقاق الدعم، واستبعاد غير المستحقين، مع فتح الباب أمام الأسر الجديدة التي تنطبق عليها الشروط للانضمام إلى البرنامج.

تكافل وكرامة

ويؤكد هذا النهج حرص الدولة على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

