التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة 4 مليارات جنيه

صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الإجتماعي، لموعد  صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لجميع المستحقين فى مختلف المحافظات، في 15 يناير الجاري .

وتابعت غرفة وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف مساعدة تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الماضى .

وكانت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الأخيرة التي تم إصدارها وتنفيذها في شهر أبريل الماضي بنسبة 25%.

طريقة عمل الفلافل العراقية
