التعليم: بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول .. السبت
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير.. رابط الاستعلام الفوري
القبض على 5 سيدات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية
الداخلية تنقذ 15 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة
تحويلات مالية وهمية.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل مليار جنيه
مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 حتى 10 يناير
منافس مصر.. موعد مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في ثمن نهائي أمم أفريقيا
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير.. رابط الاستعلام الفوري

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير
رشا عوني

يترقب مستحقو تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2026 خلال الأيام المقبلة، وارتفعت علميات البحث عن استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي والبحث عن الأسماء الجدد المقبولين في تكافل وكرامة والمنضمين حديثاً لتلك المبادرة . 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف تكافل وكرامة بشكل ثابت في منتصف كل شهر، وذلك لضمان انتظام حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير.

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير2026  يوم الخميس15 يناير، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 

طرق صرف معاش تكافل وكرامة 

وبناءً على الجدول المعتمد، يبدأ صرف تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 اعتبارا من يوم 15 يناير، من خلال جميع منافذ الصرف المعتمدة، والتي تشمل:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي ATM

منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة

ويأتي هذا التنظيم في إطار تسهيل عملية الصرف وتقليل التكدس، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 

 

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

ازاي أقدم على تكافل وكرامة؟ 

  1. التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن.
  2. تقديم المستندات الأساسية مثل: بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد المميكنة، قسيمة الزواج أو الطلاق، والقيد المدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا.
  3. المستندات الدالة على المرض المزمن أو الإعاقة إن وُجدت.
معاش تكافل وكرامة

مَن هم المستحقون لتكافل وكرامة ؟ 

  1. ذوو الإعاقة.
  2. الأطفال (أبناء المطلقات بعد زواج الأم، أبناء السجناء، الأطفال المهجورون أو مجهولو النسب).
  3. المرأة المعيلة (المطلقة، الأرملة، المهجورة، المنفصلة، زوجة نزيل مراكز الإصلاح)، سواء لديها أبناء أو بدون.
  4. المسنون ممن تجاوزوا 65 عامًا.
  5. الأسر المعالة مثل أسر المجندين والأسر الفقيرة.
استعلام تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير معاش تكافل وكرامة يناير زيادة تكافل وكرامة شروط تكافل وكرامة

