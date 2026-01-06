موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير.. رابط الاستعلام الفوري

يترقب مستحقو تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2026 خلال الأيام المقبلة، وارتفعت علميات البحث عن استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي والبحث عن الأسماء الجدد المقبولين في تكافل وكرامة والمنضمين حديثاً لتلك المبادرة .

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف تكافل وكرامة بشكل ثابت في منتصف كل شهر، وذلك لضمان انتظام حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير.

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير2026 يوم الخميس15 يناير، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

وبناءً على الجدول المعتمد، يبدأ صرف تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 اعتبارا من يوم 15 يناير، من خلال جميع منافذ الصرف المعتمدة، والتي تشمل:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي ATM

منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة

ويأتي هذا التنظيم في إطار تسهيل عملية الصرف وتقليل التكدس، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

ازاي أقدم على تكافل وكرامة؟

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن. تقديم المستندات الأساسية مثل: بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد المميكنة، قسيمة الزواج أو الطلاق، والقيد المدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا. المستندات الدالة على المرض المزمن أو الإعاقة إن وُجدت.

معاش تكافل وكرامة

مَن هم المستحقون لتكافل وكرامة ؟