ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر ودون بيانات داخل مصنع بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز زفتى، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

تفاصيل الواقعة



وتلقى ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتى، من ضبط 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ضبط المضبوطات



تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.