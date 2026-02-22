قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر ودون بيانات داخل مصنع بالغربية

الغربية أحمد علي

صادرت مديرية التموين بالغربية، 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز زفتى، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

تفاصيل الواقعة 


وتلقى ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتى، من ضبط 3 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى فسادها، داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ضبط المضبوطات 


تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية المخللات اعدام المضبوطات ردع مخالفين حملات تموينية

