رياضة

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
رباب الهواري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي نادي الزمالك فوزًا مستحقًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة الدوري.

سيطرة بيضاء كاملة على مجريات اللقاء

فرض الزمالك هيمنته على المباراة منذ اللحظات الأولى، ونجح لاعبوه في تقديم أداء قوي اتسم بالتركيز والفاعلية الهجومية، إلى جانب الصلابة الدفاعية وحسن تنظيم حائط الصد. ولم يمنح الفريق الأبيض منافسه أي فرصة للدخول في أجواء اللقاء، ليحسم المواجهة بسهولة نسبية وبفارق مريح من النقاط في جميع الأشواط.

نتائج الأشواط

جاءت نتائج الأشواط الثلاثة لتؤكد التفوق الواضح للزمالك على مدار المباراة:
    •    الشوط الأول: 25 – 13 لصالح الزمالك
    •    الشوط الثاني: 25 – 14 لصالح الزمالك
    •    الشوط الثالث: 25 – 17 لصالح الزمالك

وعكست هذه النتائج الفارق الفني والبدني بين الفريقين، حيث حافظ الزمالك على نسق لعب مرتفع حتى صافرة النهاية.

مواجهة مرتقبة أمام مصر للبترول

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع فريق مصر للبترول يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الأخير، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة. وتُعد هذه المواجهة مهمة في مشوار الفريق نحو حسم اللقب، خاصة في ظل تقارب المستوى بين الفرق المنافسة

ترتيب المجموعة الثانية

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم فرق: بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، الجيش، ومصر للبترول، في مجموعة تشهد منافسة قوية بين جميع أطرافها خلال الموسم الجاري

طائرة الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة كرة الطائرة

المزيد

