رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد تتويج سيدات طائرة الأهلي بكأس السوبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى مواجهة حسم لقب كأس السوبر للموسم المحلى 2025- 2026، ليتوج باللقب.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على فيسبوك" للأسف ‏الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر للكرة الطائرة آنسات".

الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني البرازيلي باولو ميلاجريس بطلا لكأس السوبر المصري، للموسم الحالي 2025/2026.

وحصد الأهلي بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما امس في الجولة الثالثة والأخيرة.

أقيمت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس السوبر، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وخاض الأهلي 3 مباريات في بطولة كأس السوبر المصري جاءت نتائجها كالتالي:

الأهلي (3) - (2) وادي دجلة

الأهلي (3) - (0) سبورتنج

الأهلي (3) - (1) الزمالك