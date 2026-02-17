4 لاعبين.. غيابات الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن قائمة الغيابات التي ستبعد أربعة لاعبين عن مواجهة ا4لأهلي أمام نادي الجونة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الغيابات جاءت لأسباب متنوعة بين الإيقاف والإصابة، حيث يغيب الثنائي محمد شكري وطاهر محمد طاهر بسبب الإيقاف، ما يمثل ضربة للجهاز الفني في ظل ضغط المباريات وحاجة الفريق لكل عناصره الأساسية.

وتابع، كما تأكد غياب محمود حسن تريزيجيه عن اللقاء بداعي الإصابة، في وقت كان يعوّل عليه الجهاز الفني في تدعيم الجانب الهجومي وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وينضم إليه أيضًا أحمد مصطفى زيزو الذي يغيب هو الآخر بسبب الإصابة، ليزداد الموقف صعوبة قبل المواجهة المرتقبة.