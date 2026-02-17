قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل الأفريقي.. الزمالك يتحدى سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
في يوم رؤية هلال رمضان.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء
26 فبراير .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
النيل منفعة مشتركة..وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كينيا
صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة
موسكو: إسقاط 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الجو هيقلب.. أمطار وانخفاض مفاجئ فى الحرارة يضرب البلاد الساعات القادمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ترامب يحذر من كارثة بيئية بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى نهر بوتوماك
قمة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

4 لاعبين.. غيابات الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن قائمة الغيابات التي ستبعد أربعة لاعبين عن مواجهة ا4لأهلي أمام نادي الجونة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الغيابات جاءت لأسباب متنوعة بين الإيقاف والإصابة، حيث يغيب الثنائي محمد شكري وطاهر محمد طاهر بسبب الإيقاف، ما يمثل ضربة للجهاز الفني في ظل ضغط المباريات وحاجة الفريق لكل عناصره الأساسية.

وتابع، كما تأكد غياب محمود حسن تريزيجيه عن اللقاء بداعي الإصابة، في وقت كان يعوّل عليه الجهاز الفني في تدعيم الجانب الهجومي وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وينضم إليه أيضًا أحمد مصطفى زيزو الذي يغيب هو الآخر بسبب الإصابة، ليزداد الموقف صعوبة قبل المواجهة المرتقبة.

الأهلي أخبار الأهلي دورى نايل الجونة

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

مجلس النواب

تكليف أطباء الأسنان وصيدلة والعلاج الطبيعي.. تحرك في البرلمان لمناقشة ملف خريجي القطاع الصحي

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

المتهمين

إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالدقهلية إلى مفتى الجمهورية

البحث عن غريق

غرق عامل بترعة فرعية بطريق مير الدير بالقوصية بأسيوط

عمليات اصلاح الطريق

الأرض وقعت تاني.. تكرر الهبوط الأرضي بالواحات وتحرك من الجهات المختصة

صورة أرشيفية

العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية في الغربية

بالصور

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

