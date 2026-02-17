قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين
اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للمنظومة التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، أجرى  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس “تحيا مصر” التابعة لإدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعمل داخل المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة مدرسة “تحيا مصر ٥” التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي تضم نحو ٣٢٥٠ طالبًا وطالبة، حيث شهد انتظام طابور الصباح، وتفقد عددًا من الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية، وانتظام الكوادر التعليمية بالمدرسة وعدم وجود أي نقص في أعداد المعلمين.

وزير التعليم يتابع استلام الطلاب للكتب الدراسية ومستواهم في القراءة والكتابة

كما تابع الوزير استلام الطلاب للكتب الدراسية ومستواهم في القراءة والكتابة، فضلا عن متابعة الالتزام الكامل بتنفيذ جداول التقييمات الأسبوعية بدقة وانتظام، ورصد حضور وغياب الطلاب بشكل منضبط، موجها بتكثيف المتابعة اليومية للموجهين من قبل الإدارة التعليمية للوقوف على مستوى تطبيق البرامج العلاجية لتحسين مستوى القرائية لدى الطلاب.

وزير التعليم : لا تهاون في متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أنه لا تهاون في متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، مشيرا إلى أن إتقانهم لهذه المهارات الأساسية يمثل أولوية قصوى في مرحلة التعليم الأساسي.

وقد تفقد الوزير أيضا مدرسة "تحيا مصر ٢" الإعدادية بنين والتى تضم عدد ١٤٢٠ طالب، ومدرسة “تحيا مصر ٣” للتعليم الأساسي، والتي تضم نحو ٤٤٧٦ طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام حضور الطلاب ومستواهم فى القراءة والكتابة.

وزير التعليم يوجه بمواصلة الحفاظ على دهانات المدارس ونظافة الفصول

وخلال الجولة التفقدية، وجه الوزير بمواصلة الحفاظ على الدهانات في المدارس ونظافة الفصول والتطبيق الدقيق للائحة الانضباط المدرسي.

كما أكد الوزير خلال الجولة حرص الوزارة على مواصلة الجولات الميدانية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ السياسات التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التعليمية.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدارس المقطم التعليم جولة تفقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

دنيا وإيمي

ثروة قومية.. ريهام سعيد توجة رسالة لـ إيمي ودنيا سمير غانم

المخرج الوثائقي الأميركي فريدريك وايزمان

بعد وفاته.. معلومات مثيرة عن المخرج فريدريك وايزمان

الفنان محمد متولي

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة محمد متولي

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد