الأربعاء موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في هذه الحالة فقط| تعرف عليها

يتواصل الجدل حول موعد أول أيام شهر رمضان 2026 باهتمام كبير عبر منصات البحث ووسائل التواصل، وسط ترقب شعبي ورسمي لبيان دار الإفتاء لحسم الجدل بين أن يكون الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير أول أيام الصيام في مصر.

الأربعاء أول أيام رمضان

وانتشرت توقعات فلكية تشير إلى أن الأربعاء 18 فبراير قد يكون أول أيام شهر رمضان، بينما ينتظر المواطنون الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية لحسم الأمر شرعيًا.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حساباته الفلكية أن هلال شهر رمضان الجديد سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 02:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، وهو يوم تحري رؤية الهلال، ما يفتح الباب أمام تقدير بداية الشهر.

غرة شهر رمضان

فلكيًا الأربعاء.. وشرعيًا الخميس الأقرب.. موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الرؤية الشرعية تبقى الفيصل في إعلان بداية شهر رمضان الكريم، حيث تشير التقديرات إلى أن الهلال سيكون ضعيف الإضاءة وقريبًا جدًا من الأفق وقت غروب الشمس، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات أمر بالغ الصعوبة.

أول أيام شهر رمضان

وفي حال تعذر ثبوت رؤية الهلال، فمن المرجح أن يتم استكمال عدة شهر شعبان 30 يومًا، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك وفقًا للرؤية الشرعية.

ورغم الدقة الشديدة في الحسابات الفلكية التي هي قطعية، إلا أن التأكيد على أن هذا الموعد يظل معلق لحين صدور الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الرؤية الشرعية.

دار الإفتاء و رؤية هلال شهر رمضان

وتعتمد دار الإفتاء في إعلانها الرسمي على الرؤية الشرعية التي تتم بالعين المجردة ومناظير الرصد في عدد من مواقع الرصد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع اللجان الشرعية والعلمية المعتمدة.

وفي حال تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم، وفق القواعد الشرعية المتبعة، فإن ذلك يدل على استكمال شهر شعبان 30 يومًا، ويكون الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان المبارك رسميًا.

وأعلنت عدة دول عن غرة شهر رمضان، وهذه الدول استنادت إلى نتائج الحسابات الفلكية.

موعد رمضان في تركيا

قررت منظمة الدول التركية توحيد موعدي بداية رمضان وعيد الفطر لعام 1447 هـ، خلال اجتماع لجنة الفتوى التابعة لها في سمرقند.

موعد رمضان في عمان

تأتي سلطنة عمان، في مقدمة الدول التي أعلنت موعد أول يوم رمضان 2026 رسميًا، مشيرة إلى أنه سيكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان، ليكون الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان المبارك.

موعد رمضان في الإمارات

في الإمارات العربية المتحدة، رجحت الحسابات الفلكية أن يبدأ رمضان يوم الخميس 19 فبراير2026، على أن يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 20 مارس.

موعد رمضان في سنغافورة

أعلنت سنغافورة أن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير، بعد تقييماتفلكية أكدت عدم إمكانية رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

وأوضح المجلس الإسلامي الأعلى في سنغافورة أن الصيام سيبدأ رسميًا الخميس، داعيًاالمسلمين للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.

موعد رمضان في قطر

وفي قطر، أفادت دار التقويم القطري بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الأربعاء 18 فبراير2026 قد يكون أول أيام رمضان، مع تأكيد أن القرار النهائي يظل بيد لجنة الرؤية الشرعية، فيظل صعوبة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

كلمة الحسم لدي دار الإفتاء المصرية

ويبقى البيان الرسمي من دار الإفتاء المصرية هو المعيار الحاسم، حيث سيعلن الرؤية الشرعية للهلال مساء اليوم، وبالتالي تحديد غرة شهر رمضان المبارك، في خطوة ينتظرها الملايين من المسلمين، سواء داخل مصر أو في العالم الإسلامي.