قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأربعاء موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في هذه الحالة فقط| تعرف عليها

الأربعاء موعد أول أيام شهر رمضان 2026
الأربعاء موعد أول أيام شهر رمضان 2026
إسلام خالد

يتواصل الجدل حول موعد أول أيام شهر رمضان 2026 باهتمام كبير عبر منصات البحث ووسائل التواصل، وسط ترقب شعبي ورسمي لبيان دار الإفتاء لحسم الجدل بين أن يكون الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير أول أيام الصيام في مصر.

الأربعاء أول أيام رمضان

وانتشرت توقعات فلكية تشير إلى أن الأربعاء 18 فبراير قد يكون أول أيام شهر رمضان، بينما ينتظر المواطنون الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية لحسم الأمر شرعيًا.

استطلاع هلال رمضان 2026 اليوم

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في حساباته الفلكية أن هلال شهر رمضان الجديد سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 02:02 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، وهو يوم تحري رؤية الهلال، ما يفتح الباب أمام تقدير بداية الشهر.

غرة شهر رمضان

فلكيًا الأربعاء.. وشرعيًا الخميس الأقرب.. موعد أول أيام شهر رمضان 2026

 الرؤية الشرعية تبقى الفيصل في إعلان بداية شهر رمضان الكريم، حيث تشير التقديرات إلى أن الهلال سيكون ضعيف الإضاءة وقريبًا جدًا من الأفق وقت غروب الشمس، ما يجعل رصده بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات أمر بالغ الصعوبة.

أول أيام شهر رمضان

وفي حال تعذر ثبوت رؤية الهلال، فمن المرجح أن يتم استكمال عدة شهر شعبان 30 يومًا، ليكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان المبارك وفقًا للرؤية الشرعية.

ورغم  الدقة الشديدة في الحسابات الفلكية التي هي قطعية، إلا أن التأكيد على أن هذا الموعد يظل معلق لحين صدور الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الرؤية الشرعية.

دار الإفتاء و رؤية هلال شهر رمضان

وتعتمد دار الإفتاء في إعلانها الرسمي على الرؤية الشرعية التي تتم بالعين المجردة ومناظير الرصد في عدد من مواقع الرصد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع اللجان الشرعية والعلمية المعتمدة.

وفي حال تعذر ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم، وفق القواعد الشرعية المتبعة، فإن ذلك يدل على استكمال شهر شعبان 30 يومًا، ويكون الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان المبارك رسميًا.

وأعلنت عدة دول عن غرة شهر رمضان، وهذه الدول استنادت إلى نتائج الحسابات الفلكية.

موعد رمضان في تركيا

قررت منظمة الدول التركية توحيد موعدي بداية رمضان وعيد الفطر لعام 1447 هـ، خلال اجتماع لجنة الفتوى التابعة لها في سمرقند.

موعد رمضان في عمان

تأتي سلطنة عمان، في مقدمة الدول التي أعلنت موعد أول يوم رمضان 2026 رسميًا، مشيرة إلى أنه سيكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان، ليكون الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان المبارك.

موعد رمضان في الإمارات

في الإمارات العربية المتحدة، رجحت الحسابات الفلكية أن يبدأ رمضان يوم الخميس 19 فبراير2026، على أن يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 20 مارس.

موعد رمضان في سنغافورة

أعلنت سنغافورة أن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير، بعد تقييماتفلكية أكدت عدم إمكانية رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

وأوضح المجلس الإسلامي الأعلى في سنغافورة أن الصيام سيبدأ رسميًا الخميس، داعيًاالمسلمين للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.

موعد رمضان في قطر

وفي قطر، أفادت دار التقويم القطري بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الأربعاء 18 فبراير2026 قد يكون أول أيام رمضان، مع تأكيد أن القرار النهائي يظل بيد لجنة الرؤية الشرعية، فيظل صعوبة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

كلمة الحسم لدي دار الإفتاء المصرية

ويبقى البيان الرسمي من دار الإفتاء المصرية هو المعيار الحاسم، حيث سيعلن الرؤية الشرعية للهلال مساء اليوم، وبالتالي تحديد غرة شهر رمضان المبارك، في خطوة ينتظرها الملايين من المسلمين، سواء داخل مصر أو في العالم الإسلامي.

رمضان أول أيام شهر رمضان الأربعاء أول أيام رمضان أول أيام رمضان غرة شهر رمضان شهر رمضان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير أول أيام الصيام في مصر أول أيام الصيام في مصر أول أيام الصيام موعد شهر رمضان 2026 الحسابات الفلكية دار الإفتاء المصرية تعذر ثبوت رؤية الهلال بداية رمضان موعد أول يوم رمضان 2026 رسميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

جامعة سوهاج

مفتي الجمهورية ورئيس جامعة سوهاج الأهلية يطلقان برنامجًا جديدًا لبناء الوعي والتدريب المشترك

زرع الصمام الرئوي بالقسطرة القلبية تدخل دقيق تتجاوز تكلفته خارج التغطية الصحية الشاملة المليون جنيه

نجاح أول عمليتين لزرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية بمستشفى نصر بورسعيد

مبادرة الخير بالإسكندرية

مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق «مبادرة الخير» بمناسبة حلول شهر رمضان

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد