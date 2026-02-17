الأهلي بيسدد راتب 3 مدربين.. شوبير يكشف حقيقة رحيل توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

قال شوبير عبر راديو أون سبورت:

أنا الحقيقة بقالي كام يوم شامم ريحة كده في موضوع ييس توروب مدرب النادي الأهلي.

تابع: نفس الفيلم اللي اتعمل على كولر، نفس الفيلم اللي اتعمل على ريبييرو بيتعمل دلوقتي على توروب.

وأضاف: مجرد إحساس يعني وأتمنى إن يكون إحساس خاطئ يعني.. هو القصص دي بتطلع منين يعني فين وليه وإيه الموضوع؟ يعني هو حضرتك إيه طلباتك؟ تمشي توروب؟ حاضر أوكي حالاً وبعدين.. يجيب مين الأهلي؟

واصل: يجيب مدرب عالمي؟ حاضر عينينا الاتنين. وبعدين هيخسر ماتشين.. ماشي، المدرب الجديد؟ حاضر حاضر ماشية حالاً أهو يا فندم حاضر عينينا الاتنين، وجيب مدرب بقى عالمي.. حاضر أوكي.

وقال أيضا: هو في إيه؟ هو مركز شباب ده؟ النادي الأهلي.. لا مش كلمتين وكل حد يطلع يقول بتاع وكل واحد يكتب مش عارف إيه فإنت تتخض تقوم جاي ممشي مدرب.

وأكمل: والأهلي بيدفع مرتب 3 مدربين عشان تبقوا عارفين! بيدفع مرتب كولر، بيدفع مرتب ريبييرو، بيدفع مرتب توروب.. بوضوح شديد جداً.. فإيه؟

وأتم: هو إنت إيه؟ مانشستر يونايتد؟ كل شوية هتمشي مدرب وتدفع؟ هو يا سلام هو في إيه؟ إيه الحدوثة؟ إيه القصة يعني؟

واستطرد: من شوية كانت الحملة على وليد صلاح، فهديت شوية على وليد صلاح، أمسك توروب دلوقتي وبعدين إنت إيه هتدخل قصة خلاف بقى كابتن الخطيب وياسين منصور وبتاع؟ فيه إيه؟ فيه إيه يا جماعة ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ ليه من إنت حضرتك كان نفسك إنه ياسين منصور يبقى موجود في مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأردف: هو مكسب كبير جداً لمجلس إدارة النادي الأهلي، والراجل موجود والراجل أكيد عنده فكر وأنا الحقيقة يعني عملت معاه لقاء من أروع ما يكون وحاجة شديدة الاحترام ياسين منصور، مع كابتن الخطيب وموجود كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب ما هو حلو قوي عايز إيه تاني يعني؟ حضرتك عايز إيه بقى؟

وأسهب شوبير: أصل الفرقة بتتعادل .. ما تتعادل إيه المشكلة يعني؟ نعم إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة ما هتتعادل مش هتكسب كل الماتشات مش هتكسب كل البطولات، طبيعي أمر طبيعي وعادي يعني في إيه؟

وقال أيضا: لكن هي إيه الحملات دي بتطلع منين الحاجات دي وسببها إيه؟ أنا الحقيقة مش عارف والله، والله العظيم لو عارف لأقول مش هتفرق معايا.

واختتم حديثه في : أنتم عارفين إن أنا مبيفرقش معايا حاجة خالص، لو عارف هقول ومش هتفرق معايا القصة لا من قريب ولا من بعيد، بس اهدوا شوية اهدوا شوية.