قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس برلمانية مستقبل وطن: نسعى لزيادة مساحة التوافق وتبادل الرؤى مع كافة النواب
الرئيس السيسي يوجه بضبط الأسواق استعداداً لرمضان ويطلق "كاري أون" مشروعاً قومياً للمجمعات الاستهلاكية
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي بيسدد راتب 3 مدربين.. شوبير يكشف حقيقة رحيل توروب

ييس توروب
ييس توروب
القسم الرباضي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة رحيل الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

قال شوبير عبر راديو أون سبورت: 

أنا الحقيقة بقالي كام يوم شامم ريحة كده في موضوع ييس توروب مدرب النادي الأهلي.

تابع:  نفس الفيلم اللي اتعمل على كولر، نفس الفيلم اللي اتعمل على ريبييرو بيتعمل دلوقتي على توروب.

وأضاف: مجرد إحساس يعني وأتمنى إن يكون إحساس خاطئ يعني.. هو القصص دي بتطلع منين يعني فين وليه وإيه الموضوع؟ يعني هو حضرتك إيه طلباتك؟ تمشي توروب؟ حاضر أوكي حالاً وبعدين.. يجيب مين الأهلي؟

واصل: يجيب مدرب عالمي؟ حاضر عينينا الاتنين. وبعدين هيخسر ماتشين.. ماشي، المدرب الجديد؟ حاضر حاضر ماشية حالاً أهو يا فندم حاضر عينينا الاتنين، وجيب مدرب بقى عالمي.. حاضر أوكي.

وقال أيضا: هو في إيه؟ هو مركز شباب ده؟ النادي الأهلي.. لا مش كلمتين وكل حد يطلع يقول بتاع وكل واحد يكتب مش عارف إيه فإنت تتخض تقوم جاي ممشي مدرب.

وأكمل: والأهلي بيدفع مرتب 3 مدربين عشان تبقوا عارفين! بيدفع مرتب كولر، بيدفع مرتب ريبييرو، بيدفع مرتب توروب.. بوضوح شديد جداً.. فإيه؟

وأتم: هو إنت إيه؟ مانشستر يونايتد؟ كل شوية هتمشي مدرب وتدفع؟ هو يا سلام هو في إيه؟ إيه الحدوثة؟ إيه القصة يعني؟

واستطرد: من شوية كانت الحملة على وليد صلاح، فهديت شوية على وليد صلاح، أمسك توروب دلوقتي وبعدين إنت إيه هتدخل قصة خلاف بقى كابتن الخطيب وياسين منصور وبتاع؟ فيه إيه؟ فيه إيه يا جماعة ليه الكلام ده؟ ليه الكلام ده؟ ليه من إنت حضرتك كان نفسك إنه ياسين منصور يبقى موجود في مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأردف: هو مكسب كبير جداً لمجلس إدارة النادي الأهلي، والراجل موجود والراجل أكيد عنده فكر وأنا الحقيقة يعني عملت معاه لقاء من أروع ما يكون وحاجة شديدة الاحترام ياسين منصور، مع كابتن الخطيب وموجود كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب ما هو حلو قوي عايز إيه تاني يعني؟ حضرتك عايز إيه بقى؟

وأسهب شوبير: أصل الفرقة بتتعادل .. ما تتعادل إيه المشكلة يعني؟ نعم إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة ما هتتعادل مش هتكسب كل الماتشات مش هتكسب كل البطولات، طبيعي أمر طبيعي وعادي يعني في إيه؟

وقال أيضا:  لكن هي إيه الحملات دي بتطلع منين الحاجات دي وسببها إيه؟ أنا الحقيقة مش عارف والله، والله العظيم لو عارف لأقول مش هتفرق معايا.

واختتم حديثه في : أنتم عارفين إن أنا مبيفرقش معايا حاجة خالص، لو عارف هقول ومش هتفرق معايا القصة لا من قريب ولا من بعيد، بس اهدوا شوية اهدوا شوية.

ييس توروب الأهلي شوبير ياسين منصور وليد صلاح الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

ترشيحاتنا

أستاذ أزهري: الأصل في بيئات العمل والدراسة هو الزمالة الراقية وليس الصداقة المتجاوزة

عالم أزهري: الأصل في بيئات العمل والدراسة هو الزمالة الراقية وليس الصداقة المتجاوزة

تدريب الأئمة بأكاديمية الأزهر

أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة تطلق دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية»

هل حقن المضاد الحيوي مفطرة

هل حقن المضاد الحيوي مفطرة ؟

بالصور

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت
صورة من زيارة رئيس الأركان للكويت

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم
طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟
لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد