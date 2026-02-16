أحمد أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم

أبدى أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي الأسبق، تحفظه على المستوى الفني الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يفتقد للمهاجم القادر على إنهاء الهجمات بصورة حاسمة، رغم المحاولات التي يبذلها مروان عثمان.

قال أبو مسلم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك علامات استفهام حول الشكل الفني للفريق تحت قيادة المدرب ييس توروب، موضحًا أن الأهلي لا يظهر بجمل تكتيكية واضحة أو هوية ثابتة داخل الملعب.

أشار إلى أن الانتصارات تتحقق غالبًا بفضل مهارات فردية وتألق بعض اللاعبين مثل إمام عاشور أو زيزو أو تريزيجيه، وليس نتيجة أداء جماعي منظم، مضيفًا أن الإمكانيات المتوفرة في قائمة الأهلي تسمح بتقديم مستوى أفضل بكثير مما يظهر حاليًا، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح.

تحدث أبو مسلم عن بعض الصفقات، مشيرًا إلى أن كامويش لا تتناسب إمكانياته الفنية مع طموحات الأهلي، ولا يقدم الإضافة المطلوبة، كما أوضح أن النادي لم يكن موفقًا في عدد من التعاقدات الأخيرة، باستثناء صفقة وسام أبو علي الذي رحل لاحقًا للاحتراف في الدوري الأمريكي.

في المقابل، أشاد بصفقتي هادي رياض وعمرو الجزار، معتبرًا أنهما إضافتان جيدتان، كما أكد أن يوسف بلعمري يمتلك قدرات مميزة، ويرى أنه حال حصوله على الثقة في مركزه الأساسي سيكون أفضل من كوكا الذي يشارك في مركز غير مركزه الطبيعي.

واصل أحمد أبو مسلم تصريحاته، بأن صفقة أحمد عيد لم تقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن، لافتًا إلى أن عمر كمال عبد الواحد كان أكثر تأثيرًا ومن الممكن الاستفادة منه في أكثر من مركز، لكته شدد على ضرورة منح عيد الوقت للحكم عليه بشكل كامل.

اختتم أبو مسلم تصريحاته بالتأكيد على أن المدرب ييس توروب يعتمد بشكل واضح على خمسة لاعبين يثق بهم بصورة كبيرة، وهم إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وكوكا وأليو ديانج ومروان عطية، موضحًا أن المدرب يتمسك ببقائهم في الملعب ويرفض استبدالهم في أغلب المباريات.